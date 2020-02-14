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Дивні дива 4 сезон: перший тизер серіалу розкрив, чи живий шериф Гоппер

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Джим Гопер у тизері серіалу Дивні дива 4 - фото 1
Джим Гопер у тизері серіалу Дивні дива 4

Стрімінговий сервіс Netflix випустив тизер четвертого сезону серіалу "Дивні дива" з підзаголовком "From Russia with love ...". Коротке відео не лише розкрило місце, де розгортатимуться події продовження стрічки, а ще й дало відповідь на головне питання фанатів: чи живий Гоппер?

Ви, мабуть, пам'ятаєте, що попередній сезон "Дивні дива" залишив багато запитань, проте найбільше шанувальників кіноісторії хвилювало, чи вижив Джим Гоппер. Шериф та опікун Одинадцятої, нагадаємо, приніс себе в жертву, щоб врятувати всіх інших.

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У тизері 4 сезону серіалу під пісню "Червона армія – найсильніша" показано засніжену радянську Росію, де ув'язнені будують залізницю. Серед них з'являється знайомий герой! Гоппер – чисто поголений, і, здається, уже обмірковує план втечі.

Дивитись онлайн трейлер Stranger Things 4:

Четвертий сезон серіалу "Дивні дива" стане останнім, але буде розділений на дві частини. Коли він вийде, поки що не відомо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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