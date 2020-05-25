ТОП-4 серіали про майбутнє, які варто подивитись

Доволі складно знайти фантастичний серіал про майбутнє, який не показуватиме зомбі-апокаліпсис, однак нам вдалось зібрати кілька крутих картин для фанатів фентезі. Зацініть добірку серіалів про близьке і не дуже майбутнє, які захоплюють з перших хвилин.

Видозмінений вуглець (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Altered Carbon

Жанр: наукова фантастика

Країна: США

Продюсер: Лаета Калогрідіс

У головних ролях: Юель Кіннаман, Джеймс Пюрфой, Марта Ігареда, Кріс Конне

Тривалість: 45 хв.

Кількість серій: 18

Кількість сезонів: 2

історія першого сезону розгортається у 2384 році, коли світ опанував технології, що дозволяють переносити свідомість в інші тіла навіть після смерті. Така ситуація викликає не у всіх захват, тим паче, що цим можуть користуватись лише багатії або достатньо забезпечені люди. Головний герой – Такеші Ковач – жорстокий найманець, якого відмовились "воскрешати" на 250 років, а тоді повернули до життя, щоб розкрити вбивство найбагатшого чоловіка у світі.

Видозмінений вуглець, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Завантаження (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Upload

Жанр: фантастика

Країна: США

Режисер: Джеффрі Блітц

У головних ролях: Роббі Амелл, Енді Алло, Кріс Вільямс, Кевін Біглі, Джессіка Так

Тривалість: 30 хв.

Кількість серій: 10

Кількість сезонів: 1

У не дуже далекому майбутньому науковці навчились переносити свідомість людей у віртуальний світ. Цим займається одна величезна компанія, послуги якої не по кишені кожному пересічному, зате на межі зі смертю заможні люди потрапляють у справжній цифровий рай. Так трапляється і з трохи самозакоханим Натаном, який потрапляє в аварію і тепер змушений вчитись жити у новому світі. Але тут все не так ідеально, як і в історії його смерті.

Завантаження, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Хрестики-нулики

Оригінальна назва мовою серіалу: Noughts & Crosses

Жанр: драма, фантастика

Країна: Великобританія

Режисер: Кобі Едом, Джуліан Холмс

У головних ролях: Джек Роуен, Масалі Бадуза, Такс Тед Лунгу, Джош Ділан, Люк Бейлі

Тривалість: 60 хв.

Коли: з 5 березня 2020

Сюжет базується на однойменному романі-антиутопії Ієна Ренкіна та розповідає про темношкіру Сефі (хрестик), яка є донько відомого політика та типовою представницею вищого класу, а також білого Каллума (нулик), який з нижчої верстви населення. Вони познайомились ще у дитинстві і їхні почуття міцніли, але соціальний статус та расові упередження стають на заваді їхнього кохання.

Хрестики-нулики, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Падіння утопії

Оригінальна назва мовою серіалу: Utopia Falls

Жанр: драма, фантастика

Країна: США, Канада

Продюсер: Кевін Біглі, Робін Аломар, Роббі Грем-Кунц, Девід Некода

Тривалість: 45 хв.

Кількість серій: 10

Кількість сезонів: 1

У центрі сюжету колонія під назвою "Новий Вавилон", де компанія підлітків вирішила взяти участь у престижному пісенному конкурсі. Їм щастить натрапити на справді древні музичні реліквії, які знайомі нам зараз. Якщо ви коли-небудь уявляли, якою б мала бути реакція ваших праправнуків на сучасний шоу-біз, то це саме те.

Падіння утопії, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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