Netflix анонсував другий сезон серіалу Академія Амбрелла

Офіційна Twitter-сторінка фантастичного серіалу Академія Амбрела натякнула, що незабаром буде опублікований трейлер другого сезону.

Адміністрація акаунту показала відео з трубою пневматичної системи передачі послань, добре знайомою шанувальникам шоу.

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На ній є напис "Вхідне відправлення", а текст поста дає зрозуміти читачам, що це повідомлення надійде 28 травня 2020 року.

have you seen the Hargreeves? time travel composites coming tomorrow... pic.twitter.com/5kAoDAxpiq — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) May 27, 2020

Потоковий сервіс Netflix почав показувати серіал Академія Амбрелла 15 лютого 2019 року. Другий сезон шоу буде викладений на сайті компанії 31 липня 2020 року.

За сюжетом серіалу, в один і той же день в різних куточках Землі народжується сорок три дитини, що демонструють надздібності. Ексцентричний мільярдер Реджинальд Харгрівз вирішує зібрати юні обдарування разом, щоб в майбутньому вони змогли врятувати весь світ. Дитинство братів і сестер проходить разом в постійних тренуваннях, навчанні та боротьбі зі злочинцями.

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