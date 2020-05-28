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Netflix анонсував другий сезон серіалу Академія Амбрелла

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу / twitter

Офіційна Twitter-сторінка фантастичного серіалу Академія Амбрела натякнула, що незабаром буде опублікований трейлер другого сезону.

Адміністрація акаунту показала відео з трубою пневматичної системи передачі послань, добре знайомою шанувальникам шоу.

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На ній є напис "Вхідне відправлення", а текст поста дає зрозуміти читачам, що це повідомлення надійде 28 травня 2020 року.

Потоковий сервіс Netflix почав показувати серіал Академія Амбрелла 15 лютого 2019 року. Другий сезон шоу буде викладений на сайті компанії 31 липня 2020 року.

За сюжетом серіалу, в один і той же день в різних куточках Землі народжується сорок три дитини, що демонструють надздібності. Ексцентричний мільярдер Реджинальд Харгрівз вирішує зібрати юні обдарування разом, щоб в майбутньому вони змогли врятувати весь світ. Дитинство братів і сестер проходить разом в постійних тренуваннях, навчанні та боротьбі зі злочинцями.

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Джерело: twitter
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