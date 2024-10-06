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Більшість компаній не зможуть компенсувати співробітникам підняття військового збору

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Ілюстративне фото / Pixabay

Підвищення ставки військового збору до 3% або 5% не зможуть компенсувати працівникам 55% компаній, що призведе до зниження реального доходу людей.

Про це свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації серед членських компаній.

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У разі зростання військового збору до 3% повністю компенсувати різницю за найближчого перегляду заробітних плат готові 15% компаній, частково – 14%. Решта 7% розглядають варіант повної компенсації завдяки введенню надбавки до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан.

Зазначається, що якщо йдеться про зростання військового збору до 5%, то повністю готові компенсувати зниження реального доходу працівників дещо менше компаній – 14%, а частково – 13%, ще 6% готові повністю компенсувати надбавку до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан.

До ідеї підвищення ставки ПДВ бізнес також ставиться насторожено, адже цей крок може замість боротьби з тінню, навпаки стимулювати контрабанду та незаконну торгівлю. Оцінюючи вплив підвищення ПДВ, слід зважати не на суто фіскальний ефект, а спрогнозувати вплив на економіку України в середньо- та довгостроковій перспективі, – констатують в ЄБА.

Інші компанії розглядають різні підходи до компенсації або ще не ухвалили відповідного рішення.

Крім того, за оцінкою 58% опитаних компаній, підвищення бази нарахування ЄСВ у розмірі 22% з 15 до 20 розмірів мінімальної заробітної плати (стосуватиметься зарплат до 160 тис. грн) значно вплине на витрати компанії.

ЄБА ще раз звертає увагу на невикористаний фіскальний потенціал тіньового сектору економіки. Будь-якому підвищенню податків для сумлінного бізнесу передує результативна боротьба з тінню та оподаткування тієї частини бізнесу, яка не сплачує податки взагалі або використовує схеми для оптимізації, – підсумували в асоціації.

Ілюстративне фото - фото 546964
Ілюстративне фото

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Джерело: EBA
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