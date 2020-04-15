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Якою була б ситуація в Україні без карантину: Ляшко назвав прогнозовану кількість хворих
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко поділився результатами введення карантину в Україні та припустив, коли чекати різкого збільшення кількості хворих на коронавірус.
В інтерв'ю "НВ" Віктор Ляшко зазначив, що завдяки карантину значно скоротилася кількість інфікованих грипом та грипоподібними захворюваннями, не рахуючи коронавірусної хвороби.
До теми: Скільки хворих на коронавірус в Україні
"Іноді ось ці хвилі давали нам зростання захворювань у березні – на початку квітня. Зараз ми бачимо стрімке падіння. Це дало нам можливість вивільнити місця у відділеннях інтенсивної терапії, де повинні боротися з грипом та пневмоніями, що дозволяє перепрофілювати лікарні", – поділився Ляшко.
Головний санлікар зізнався, що математичне моделювання, яке було зроблено в кінці лютого, показувало, що без запровадження карантину станом на 12 квітня в Україні було б близько 17 тисяч хворих на коронавірус.
Натомість станом на 15 квітня в Україні зафіксовано 3,7 тисячі випадків COVID-19. За словами Ляшка, від 100 до тисячі та від тисячі до 10 тисяч ми йдемо повільніше, ніж інші країни, зокрема наші сусіди з Європейського союзу:
Це і є ефект превентивних заходів. Наприклад, від 100 до 1 тисячі ми пройшли за дев'ять днів. Італія – за п'ять днів. Тепер подивимось, за який час ми пройдемо від 1 тисячі до 10 тисяч. Іспанія, Італія пройшли за п'ять-сім днів, а від 10 тисяч до 20 тисяч і т. д. проходять швидше і швидше, бо зростає кількість контактів. У нас перша тисяча з COVID-19 була 4 квітня.
МОЗ розглядає кілька сценаріїв розвитку подій. За оптимістичним, до кінця квітня Україна вийде на 10 тисяч хворих. Найбільш песимістичний сценарій – це 80%, потім 50%, потім 25% населення, які перехворіють на коронавірус.
"Якщо 25% українців буде інфіковано, скільки ліжок в інфекційних відділеннях нам знадобиться? Ми всі бачили за прикладом Італії, Іспанії, Китаю, що 5% всіх хворих потребують інтенсивної терапії. Їх підключають до ШВЛ або до кисню. І ми подивилися на наші можливості", – розмірковує Ляшко.
При інфікуванні 25% населення (воно буде не одномоментним) МОЗ розраховувало, що на піку в один день зараженими виявляться близько 64 тисяч осіб. І ось всім потрібно у відділення інтенсивної терапії. А за фактом в країні в таких відділеннях 5 тисяч ліжок, тобто потрібно покласти на одне ліжко когось із 12 осіб.
Санлікар підкреслює, що зараз головне завдання медиків та чиновників – зберегти життя українцям і стримати епідемію. "У нас підготовлено в лікарнях першої хвилі 1 994 апаратів штучної вентиляції легенів, біля кожного ліжка у відділеннях інтенсивної терапії, до яких підведено кисень. Тобто ми готові зараз до першої хвилі – одночасно прийняти 1 994 пацієнти для терапії. Сьогодні ми маємо 8% завантаження цих ШВЛ", – пояснив Ляшко.
Утім, якщо на Великодні свята українці будуть дотримуватись умов карантину, то уряд поступово пом'якшуватиме обмеження, беручи до уваги досвід інших країн.
"Подивимося, що буде через п'ять-сім днів після Великодня, коли буде найбільша кількість інфікованих, якщо люди не будуть дотримуватися карантину. А після цього будемо приймати рішення. Якщо люди почнуть масово все порушувати, то у нас може бути величезний сплеск. Середній інкубаційний період коронавірусу 14 днів. Але симптоми з'являються на п'ятий-сьомий день", – підсумував Віктор Ляшко.
Отож, щоб вже 24 квітня Україна могла пом'якшити карантин – дотримуйтесь карантину та відзначайте Пасху вдома!
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