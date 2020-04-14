Пік захворюваності COVID-19 ще попереду: ВООЗ пояснила, коли можна пом'якшувати карантин

Під час щотижневого брифінгу про пандемію коронавірусу представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) озвучили свої прогнози щодо поширення COVID-19. До вашої уваги останні новини!

Офіційна представниця ВООЗ Маргарет Гарріс заявила, що пандемія коронавірусної інфекції у світі ще не досягла піку. Вона зазначила, що в Європі спостерігається неоднорідна картина захворюваності: в Італії та Іспанії ситуація покращилася, але у Великобританії та Туреччини ще фіксується приріст кількості інфікованих.

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У цілому на Європу і США припадає 90% випадків коронавірусу в світі. Що стосується Китаю, то в ньому досі виявляють привезені випадки COVID-19 – в основному, з Росії.

Представниця ВООЗ також відзначила, що вакцина від коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через рік.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус також заявив, що вчені дійшли висновку, що COVID-19 у десять разів смертельніший за свинячий грип А(H1N1). Під час епідемії 2009 року загинуло від 151 700 до 575 400 людей. Від звичайного грипу щороку у світі помирає приблизно 250 тисяч осіб.

Статистика хворих на коронавірус

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 14 квітня у всьому світі є понад 1,9 мільйона хворих на коронавірус Sars-Cov-2. З них 465 тисяч осіб одужали, 121 тисяч – померла. Перше місце по захворюваності та смертності від COVID-19 зараз посідають США.

Деякі країни Європи вже почали послаблювати обмеження, введені через коронавірус на початку березня. Зокрема, в Іспанії та Італії дозволили роботу деяких компаній і служб, Данія вирішила знову відкрити дитячі садки й молодші школи, Австрія – деякі магазини. В Україні суворий карантин попередньо оголошений до 24 квітня.

ВООЗ закликала знімати обмеження поступово, оскільки різке скорочення карантинних заходів може "привести до відновлення смертельної загрози". Гебреісус надав рекомендації, як поступово пом'якшувати карантин у країнах, де епідемія йде на спад:

Влада повинна взяти під контроль передачу вірусу від людини до людини і завезення нових випадків із-за кордону.

Система охорони здоров'я повинна бути здатна виявляти, тестувати, ізолювати та лікувати кожен випадок захворювання COVID-19.

Необхідно мінімізувати ризик спалахів коронавірусу в медичних установах, а також вжити превентивних заходів щодо місць загального користування, наприклад, робочих місць і шкіл.

Коронавірус в Україні

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