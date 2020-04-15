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Скільки хворих на коронавірус в Україні: статистика на сьогодні, 15 квітня
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Міністерство охорони здоров'я підрахувало всі виявлені випадки зараження коронавірусом в Україні станом на середу, 15 квітня. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про Covid-19.
Офіційна статистика станом на 9:30: в Україні виявлено 3 764 випадки коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 392 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 15 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року було отримано 13187 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|3 764
|Одужали
|143
|Померли
|100
Найбільше хворих на коронавірус в місті Києві (612) та в Чернівецькій області (589). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 2 145 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 368 осіб, з них 59 дітей.
Внаслідок ускладнень, викликаних Covid-10, померли 108 людей, з них 56 чоловіків та 52 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
Половина хворих належить до вікової групи 40-64. Серед інфікованих більше жінок, аніж чоловіків:
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Київ
|612
|
Київська область
|230
|
Чернівецька область
|589
|
Івано-Франківська область
|356
|
Тернопільська область
|287
|
Рівненська область
|173
|
Запорізька область
|99
|
Одеська область
|70
|
Волинська область
|100
|
Львівська область
|152
|
Дніпропетровська область
|74
|
Житомирська область
|130
|
Черкаська область
|105
|
Херсонська область
|41
|
Луганська область
|4
|
Донецька область
|12
|
Вінницька область
|241
|
Закарпатська область
|110
|
Кіровоградська область
|192
|
Полтавська область
|27
|
Сумська область
|77
|
Харківська область
|25
|
Чернігівська область
|10
|
Хмельницька область
|34
|
Миколаївська область
|14
У своєму зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 певною мірою стабілізувалася завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції.
Голова держави закликав українців залишатися вдома на Великодні свята, аби вберегтися від інфікування. Він нагадав про складну ситуацію у Києво-Печерській лаврі, де виявлено майже 100 випадків інфікування, 2 з яких закінчилися летально.
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет та виходьте з дому лише за нагальної потреби.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, то дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, втрата нюху та смаку, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Коронавірус у світі
Загальна статистика по світу станом на 15 квітня 2020 року:
|Захворіли
|1 982 944
|Одужали
|453 289
|Померли
|119 686
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.
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