Скільки хворих на коронавірус в Україні: статистика на сьогодні, 15 квітня

У ВООЗ кажуть, що пік COVID-19 ще попереду / pixabay

Міністерство охорони здоров'я підрахувало всі виявлені випадки зараження коронавірусом в Україні станом на середу, 15 квітня. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про Covid-19.

Офіційна статистика станом на 9:30: в Україні виявлено 3 764 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 392 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 15 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року було отримано 13187 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 764 Одужали 143 Померли 100

Найбільше хворих на коронавірус в місті Києві (612) та в Чернівецькій області (589). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 2 145 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 368 осіб, з них 59 дітей.

Внаслідок ускладнень, викликаних Covid-10, померли 108 людей, з них 56 чоловіків та 52 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Половина хворих належить до вікової групи 40-64. Серед інфікованих більше жінок, аніж чоловіків:

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 612 Київська область 230 Чернівецька область 589 Івано-Франківська область 356 Тернопільська область 287 Рівненська область 173 Запорізька область 99 Одеська область 70 Волинська область 100 Львівська область 152 Дніпропетровська область 74 Житомирська область 130 Черкаська область 105 Херсонська область 41 Луганська область 4 Донецька область 12 Вінницька область 241 Закарпатська область 110 Кіровоградська область 192 Полтавська область 27 Сумська область 77 Харківська область 25 Чернігівська область 10 Хмельницька область 34 Миколаївська область 14

У своєму зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 певною мірою стабілізувалася завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції.

Голова держави закликав українців залишатися вдома на Великодні свята, аби вберегтися від інфікування. Він нагадав про складну ситуацію у Києво-Печерській лаврі, де виявлено майже 100 випадків інфікування, 2 з яких закінчилися летально.

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет та виходьте з дому лише за нагальної потреби.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, то дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, втрата нюху та смаку, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 15 квітня 2020 року: Захворіли 1 982 944 Одужали 453 289 Померли 119 686 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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