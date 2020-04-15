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Коронавірус Великдень

Скільки хворих на коронавірус в Україні: статистика на сьогодні, 15 квітня

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У ВООЗ кажуть, що пік COVID-19 ще попереду - фото 1
У ВООЗ кажуть, що пік COVID-19 ще попереду / pixabay

Міністерство охорони здоров'я підрахувало всі виявлені випадки зараження коронавірусом в Україні станом на середу, 15 квітня. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про Covid-19.

Офіційна статистика станом на 9:30: в Україні виявлено 3 764 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з сайту МОЗ.

Більше новин: ВООЗ пояснила, коли можна пом'якшувати карантин

За попередню добу було зафіксовано 392 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 15 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року було отримано 13187 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 764
Одужали 143
Померли 100

Найбільше хворих на коронавірус в місті Києві (612) та в Чернівецькій області (589). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 2 145 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 368 осіб, з них 59 дітей.

Внаслідок ускладнень, викликаних Covid-10, померли 108 людей, з них 56 чоловіків та 52 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Скільки хворих на коронавірус в Україні: статистика на сьогодні, 15 квітня - фото 398166

Половина хворих належить до вікової групи 40-64. Серед інфікованих більше жінок, аніж чоловіків:

Скільки хворих на коронавірус в Україні: статистика на сьогодні, 15 квітня - фото 398163

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 612

Київська область

 230

Чернівецька область

 589

Івано-Франківська область

 356

Тернопільська область

 287

Рівненська область

 173

Запорізька область

 99

Одеська область

 70

Волинська область

 100

Львівська область

 152

Дніпропетровська область

 74

Житомирська область

 130

Черкаська область

 105

Херсонська область

 41

Луганська область

 4

Донецька область

 12

Вінницька область

 241

Закарпатська область

 110

Кіровоградська область

 192

Полтавська область

 27

Сумська область

 77

Харківська область

 25

Чернігівська область

 10

Хмельницька область

 34

Миколаївська область

 14

У своєму зверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 певною мірою стабілізувалася завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції.

Голова держави закликав українців залишатися вдома на Великодні свята, аби вберегтися від інфікування. Він нагадав про складну ситуацію у Києво-Печерській лаврі, де виявлено майже 100 випадків інфікування, 2 з яких закінчилися летально.

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет та виходьте з дому лише за нагальної потреби.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, то дійте так:

Скільки хворих на коронавірус в Україні: статистика на сьогодні, 15 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, втрата нюху та смаку, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Скільки хворих на коронавірус в Україні: статистика на сьогодні, 15 квітня - фото 395667

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 15 квітня 2020 року:

Захворіли 1 982 944
Одужали 453 289
Померли 119 686

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Скільки хворих на коронавірус в Україні: статистика на сьогодні, 15 квітня - фото 398162

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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