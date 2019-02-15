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Яким спортом займатися у різному віці: поради фахівців
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Спорт – одна з основ здорового способу життя. Він допомагає підтримувати організм у тонусі, зміцнювати здоров'я та запобігати хворобам. Завдяки розумній фізичної активності можна вберегтися від діабету, серцево-судинних захворювань, деяких видів раку. Корисний спорт і для психіки.
Але щоб не завдати шкоди здоров'ю під час занять спортом, потрібно враховувати свій вік. Здоров'я і витривалість молодої людини 20-ти років відрізняється від організму 40-річної. Спираючись на ці відмінності, вчені давно дискутують на тему того, яким спортом краще займатися в тому чи іншому віці.
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Професор-фізіотерапевт Джулі Бродерік з Ірландії дала рекомендації, які допоможуть підібрати ідеальний вид спорту саме для вас.
Спорт у дитинстві
Фізична активність повинна з'явитися в житті дитини якомога раніше, адже вона зміцнює м'язи, розвиває тіло та розум, додає впевненості в собі. Також спорт позитивно позначається на режимі сну. Дітям варто пробувати різні види спорту, щоб визначити, який підходить найбільше. Також важлива наявність "вільної" активності – рухливих ігор з однолітками.
Спорт для підлітків
Інтерес до спорту може згасати з віком, але його наявність в житті підлітка дуже важлива. Він корисний не тільки для фізичного, а й для психічного здоров'я: підсилює впевненість у своїх силах, нейтралізує страхи та комплекси. Серед видів спорту краще віддавати перевагу командним. Вони навчать підлітка дисципліни, відповідальності та будуть підтримувати високий рівень мотивації. Але одиночний спорт теж відмінно підходить для розвитку сильної та здорової особистості.
Спорт у 20 років
Третій десяток життя вважається найрезультативнішим. Саме тоді людина показує свої найкращі досягнення у спорті. Це пов'язано з тим, що організму потрібно мінімум часу на відновлення, реакція швидша, ніж будь-коли, збагачення крові киснем відбувається також з найбільшою швидкістю. Тому цей період найкраще підходить для того, щоб досягати висот у будь-якому виді спорту. Особливо в тих, які вимагають великих фізичних зусиль – боротьба, веслування, регбі, футбол, баскетбол. Однак важливо чергувати аеробні навантаження з силовими.
Спорт у 30 років
Людині після 30 варто особливо замислитися про "інвестиції" у своє майбутнє здоров'я. Якщо не кинути тренуватися у цьому віці, можна зберегти силу м'язів та нормальну діяльність серцево-судинної системи на довгі роки. Тому навіть при сидячій роботі та тотальному дефіциті часу важливо приділяти увагу спорту кілька разів на тиждень. Обов'язково потрібно знаходити час для високоінтенсивних інтервальних тренувань. До таких належать лижі, плавання, біг, їзда на велосипеді. Щоб інтерес до спорту не пропав, зациклюватися на одному виді не варто.
Спорт у 40
Дуже багато людей набирають вагу, переступивши позначку у 40 років. Щоб уникнути цього, потрібно звернути увагу на силові тренування. Завдяки їм і правильному харчуванню замість жирової тканини буде рости м'язова. Також не варто забувати про біг, щоб підтримувати серце у тонусі. А щоб уникнути проблем зі спиною, Джулі Бродерік рекомендує займатися пілатесом.
Спорт для 50-річних
На шостому десятку років фізичні здібності починають різко знижуватися. Виявляються раптові болі, хронічні хвороби. У цьому віці люди починають втрачати м'язову масу. Великий ризик захворіти на діабет другого типу. Для профілактики негативних явищ, крім силових і кардіо-вправ, варто додати навантаження, спрямовані на розвиток почуття балансу і рівноваги.
Спорт у 60
У цьому віці ризик "набратися" хронічних захворювань ще вищий. Тому не можна забувати про фізичну активність. Експерт рекомендує знизити навантаження на суглоби та вибрати вид спорту, спрямований на гнучкість, який буде містити кардіо-навантаження. Бродерік пропонує кілька видів такої активності: бальні танці, аквааеробіка, скандинавська ходьба або просто швидка ходьба. В ідеалі поєднувати все разом.
Спорт у 70+
Навіть у похилому віці дуже важливо залишатися активним і регулярно рухатися. Але щоб уникнути травм, варто порадитися з лікарями. Якщо немає протипоказань, то допустимі навіть нескладні силові тренування. Також обов'язкові прогулянки пішки.
Не лінуйтеся та не відкладайте все "на завтра", адже ваше здоров'я залежиться саме від вас, і ви можете на нього вплинути вже сьогодні. Бережіть себе та слухайте Радіо МАКСИМУМ!
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