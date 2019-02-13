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Три вправи, які позитивно вплинуть на ваше сексуальне життя

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Вправи, які позитивно вплинуть на інтимне життя - фото 1
Вправи, які позитивно вплинуть на інтимне життя / SNH

Більшість поз у сексі схожі на заняття спортом, а деякі з них взагалі вимагають неабиякої витривалості. До вашої уваги підбірка вправ, які зроблять з вас справжнього секс-гіганта.

Якщо ви будете регулярно їх виконувати, ваша дівчина та ви зауважить приємні зміни під час занять коханням.

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Присідання з гантелями

Для цієї вправи вам необхідні дві гантелі середньої ваги. Піднімайте руки так, аби лікоть утворив кут 45 градусів стоячи. У цьому ж положенні присядьте (стегна мають бути паралельними підлозі). Під час присяду затримуємось на 10 секунд. Повторюємо цю вправу 10 разів.

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Глибоке присідання зі штангою

Аби утримати вашу кохану на руках, вам знадобиться трохи сил. Для цього рекомендуємо взяти штангу максимальної для себе ваги, але без зловживань. З нею ви маєте без проблем встати бодай 5 разів. Покладіть штангу на плечі та глибоко присідайте з прямою спиною. При цьому опускайтеся повільно (протягом 3-4 секунд), а от піднімайтеся швидко. Робимо 5 повторень!

Три вправи, які позитивно вплинуть на ваше сексуальне життя - фото 307495

Присідання з підйомом на носки

Сядьте глибоко з витягнутими вперед руками. На видиху швидко встаньте відразу ж на носки. Після цього повільно опустіться на п'яти та присядьте. Повторяємо 20 разів.

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Цей простий комплекс вправ позитивно вплине на ваше інтимне життя. Головне – не лінуйтесь виконувати їх регулярно!

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Джерело: Mport
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