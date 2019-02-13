Три вправи, які позитивно вплинуть на ваше сексуальне життя

Більшість поз у сексі схожі на заняття спортом, а деякі з них взагалі вимагають неабиякої витривалості. До вашої уваги підбірка вправ, які зроблять з вас справжнього секс-гіганта.

Якщо ви будете регулярно їх виконувати, ваша дівчина та ви зауважить приємні зміни під час занять коханням.

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Присідання з гантелями

Для цієї вправи вам необхідні дві гантелі середньої ваги. Піднімайте руки так, аби лікоть утворив кут 45 градусів стоячи. У цьому ж положенні присядьте (стегна мають бути паралельними підлозі). Під час присяду затримуємось на 10 секунд. Повторюємо цю вправу 10 разів.

Глибоке присідання зі штангою

Аби утримати вашу кохану на руках, вам знадобиться трохи сил. Для цього рекомендуємо взяти штангу максимальної для себе ваги, але без зловживань. З нею ви маєте без проблем встати бодай 5 разів. Покладіть штангу на плечі та глибоко присідайте з прямою спиною. При цьому опускайтеся повільно (протягом 3-4 секунд), а от піднімайтеся швидко. Робимо 5 повторень!

Присідання з підйомом на носки

Сядьте глибоко з витягнутими вперед руками. На видиху швидко встаньте відразу ж на носки. Після цього повільно опустіться на п'яти та присядьте. Повторяємо 20 разів.

Цей простий комплекс вправ позитивно вплине на ваше інтимне життя. Головне – не лінуйтесь виконувати їх регулярно!

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