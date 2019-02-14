Експерти назвали основні помилки, яких ми допускаємось під час тренувань

Більшість людей, які вирішили "з нуля" займатися спортом, роблять одні й ті ж помилки. Розповідаємо, які, та як їх уникнути.

У гонитві за ідеальною фізичною формою більшість починає ходити до тренажерного залу або на фітнес кожен день. Це – найпоширеніша помилка, яка в підсумку призводить до того, що людина або кидає заняття, або просто доводить себе до фізичного виснаження.

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Пам'ятайте, що необхідно дотримуватися балансу між тренуваннями та правильним харчуванням. Для того, щоб мати спортивну фігуру, достатньо займатися спортом тричі на тиждень.

У залі не потрібно проводити кожен день

Ще однією розповсюдженою помилкою є заняття без професійного тренера. Фахівець обов'язково необхідний кожному на початку шляху, для того, щоб познайомитися з правильною технікою виконання вправ і не нашкодити собі в процесі тренувань. Приблизно 10 занять з тренером буде достатньо. Потім можна перейти до самостійних занять.

Не нехтуйте розминкою перед тренуванням. Це дуже важлива частина заняття, оскільки ваші м'язи та суглоби необхідно підготувати до майбутніх фізичних навантажень. Завдяки легкій розминці м'язи стануть більш еластичними, а суглоби – рухливими. Це дозволить вам уникнути травм.

Не нехтуйте розминкою

І, нарешті, не виснажуйте себе дієтами. Для занять спортом людині необхідна енергія, інакше організм почне "спалювати" власні м'язи. Необхідно дотримуватися правильного харчування, але ні в якому разі не голодувати або сидіти на жорсткій дієті.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також займайтеся спортом з розумом, щоби досягти максимального ефекту!

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