Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року

2019 рік підходить до логічного завершення, а це означає, що пора підбивати підсумки. Редакція Радіо МАКСИМУМ ґрунтовно вивчила ринок смартфонів і склали для вас ТОП найкращих флагманських смартфонів, які можна вигідно придбати напередодні Нового року!

З кожним роком виробникам усе складніше вражати користувачів. Воно й не дивно, адже чогось кардинально нового ніхто робити не наважується, а певні косметичні доопрацювання та апгрейди "заліза" мало замітні пересічному покупцю. Втім, є кілька флагманських смартфонів у 2019 році, які вам однозначно сподобаються. Тим паче, що вони суттєво подешевшали!

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HUAWEI P30 Pro

Почнемо цього разу з одного з найкращих камерофонів на ринку, P30 Pro. HUAWEI не просто вдалося зробити черговий крутий смартфон, який не соромно тримати в руках. Вони зуміли нафарширувати його сповна, що неабияк потішило користувачів, які ним уже користуються.

Камери P30 Pro вас вразять

Що ж особливого у P30 Pro? По-перше, його камери. Їх тут відразу чотири: на 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп, а також TOF камера для вимірювання глибини різкості. По-друге, гаджет оснащений потужним флагманським процесором Kirin 980, який має високопродуктивні ядра з тактовою частотою 2,6 ГГц. По-третє, це саме той топовий смартфон, який не розряджатиметься за лічені години користування. Цьому сприяє не лише акумулятор на 4200 мАг, а й відмінна оптимізація.

HUAWEI P30 Pro можна купити за 22 999 гривень. Причому, в деяких магазинах до нього у подарунок іде смарт-годинник HUAWEI Watch GT Classic, тож поспішіть увірвати собі вигідне комбо!

Технічні характеристики HUAWEI P30 Pro:

екран: 6,47", OLED, 2340 х 1080, захищений Gorilla Glass 5

процесор: Kirin 980

пам'ять: 6 + 128 ГБ з можливістю розширення картою Micro SD

камери: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп + TOF камера

акумулятор: 4200 мАг

особливості: захист від води та пилу за стандартом IP68

Оцінка редакції: ★★★★★★★★★★ з 10.

Samsung Galaxy S10e

Якщо ви стомилися від усіх тих гігантських смартфонів – Galaxy S10e – відмінне рішення. Він усього на 19 мм вищий і на 10 мм ширший за еталонний iPhone SE. І при цьому в смартфоні встановлений екран на 5,8 дюйма. Ось, для чого придумали цю бісову безрамковість. Але на цьому плюсь цього малюка не завершуються.

Крихітний S10e влізе у будь-яку кишеню

Цей малюк продуктивний. На Samsung Galaxy S10e можна грати в будь-яку сучасну гру на максимальних налаштуваннях, адже топовий Exynos 9820 це дозволяє. Крихітна "Галактика" має і круті камери: на 12 і 16 Мп. У першому модулі міняється діафрагма з позначки від 1,5 до 2,4, а в другому стоїть ширококутний об'єктив зі світлосилою f/2.2. Єдине, з чим у Samsung трішки підкачали – автономність. Тут стоїть скромний акумулятор на 3100 мАг. Щоправда, проблема усувається завдяки швидкій безпровідній зарядці Fast Wireless Charging 2.0.

Samsung Galaxy S10e упав до рекордних 14 999 гривень. Причому до нього у подарунок ідуть навушники JBL T110BT.

Технічні характеристики Samsung Galaxy S10e:

екран: 5,8", Dynamic AMOLED, 2280 х 1080

процесор: Exynos 9820

пам'ять: 6 + 128 ГБ з можливістю розширення картою Micro SD

камери: 12 Мп + 16 Мп

акумулятор: 3100 мАг

особливості: захист від води та пилу за стандартом IP68

Оцінка редакції: ★★★★★★★★ з 10.

iPhone 11

Якщо ви мрієте свій старенький "яблучний" смартфон поміняти на щось гідне – зверніть увагу на iPhone 11. Він не лише може похизуватися топовим "залізом", а й має низку інших переваг, які запозичив у старших Pro-версій.

Отже, якщо ви не можете користуватися смартфоном з AMOLED-екраном або просто звикли до старої доброї IPS-матриці, тоді вам сюди. Так, iPhone 11 не має надтонких рамок, але його екран відкалібрований на відмінно з заводу. Це особливо сподобається мобільним фотографам, які обробляють свої світлини за допомогою смартфона.

iPhone 11 тішить автономністю та дизайном

Тренди теж змусили Apple примножувати кількість камер у своїх смартфонах. Тут тепер використовується не лише ширококутний об'єктив, а й надширококутний з кутом огляду у 120 градусів. Ідеальне поєднання для тих, хто обожнює привозити нові кадри з подорожей.

Про мобільний геймінг розповідати зайве, адже під iOS більшість ігор оптимізовані так, що не лише нові, а й старі смартфони літають. iPhone 11 не став винятком. І в цьому йому неабияк допоміг A13 Bionic з максимальною тактовою частотою 2,65 ГГц.

Ну, а щоб ви не переймалися за заряд, виробник установив батарею на 3046 мАг. Причому, її можна зарядити на 50% за пів години. Щоправда, для цього потрібно буде купувати інший блок живлення.

Iphone 11 з 64 ГБ вбудованого накопичувача коштує 22 999 гривень. І, на жаль, жодних подарунків до нього не дають. Та й навіщо? Адже він сам – ідеальний подарунок!

Технічні характеристики iPhone 11:

екран: 6,1", IPS, 1792 х 828

процесор: Apple A13 Bionic

пам'ять: 4 + 64 ГБ

камери: 12 Мп + 12 Мп

акумулятор: 3046 мАг

особливості: захист від води та пилу за стандартом IP68

Оцінка редакції: ★★★★★★★★★ з 10.

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OnePlus 7T

А ось і справжній "убивця" флагманів під'їхав. У другій половині року компанія OnePlus представила оновлену версію "сімки" – 7T, і вона просто прекрасна. Причому, не лише зсередини, а й ззовні!

Що ж очікує на користувача, який зверне увагу на OnePlus 7T? Передовсім топовий процесор Snapdragon 855+. Додайте до нього ідеальну оптимізацію від виробника, і ви отримаєте плавну роботу смартфона без жодних нарікань. Ми вже мовчимо про мобільний геймінг. Але на цьому сюрпризи не закінчуються. Камер тут тепер три, тож ви можете робити не лише круті портрети, а й вловлювати максимум простору на надширококутний об'єктив. А ще OnePlus 7T отримав екран з частотою оновлення 90 Hz. Гарантуємо, що після нього будь-який інший смартфон здаватиметься вам кольоровою галяреткою у руках.

OnePlus 7T вражає своєю продуктивністю

Живить такого монстра у царині смартфонів пристойний акумулятор, який підтримує функцію швидкої зарядки Fast battery charging 30W. Виробник обіцяє, що за пів години можна отримати до 70% енергії на ваш улюблений гаджет. І тільки спробуйте сказати, що це не круто!

І вишенькою на цьому торті є ціна. За 14 999 гривень OnePlus 7T пропонує вам 128 ГБ вбудованої пам'яті, 8 ГБ оперативки та надпродуктивний процесор, який дозволить насолоджуватися гаджетом не один рік!

Технічні характеристики OnePlus 7T:

екран: 6,55", AMOLED, 2400 х 1080

процесор: Snapdragon 855+

пам'ять: 8 + 128 ГБ

камери: 48 Мп + 12 Мп + 16 Мп

акумулятор: 3800 мАг

особливості: частота оновлення екрана 90 Hz

Оцінка редакції: ★★★★★★★★★★ з 10.

Xiaomi Mi9T Pro

Оминути увагою цей смартфон у нас просто не вийшло. Тим паче, що з моменту старту продажів він трішки скинув у ціні, що автоматично робить його ще привабливішим. Тож, якщо ви хочете флагманський смартфон, але не готові віддавати всі гроші світу – зверніть увагу на Mi9T Pro. Щоправда, без нюансів не обійшлося.

Передовсім користувача зустрічає повністю безрамковий екран без жодних вирізів, отворів і так далі. Цьому посприяв механізований модуль фронтальної камери, який ховається тоді, коли вона вам не потрібна. Масний плюс у скарбничку для тих, хто боїться, що їхній смартфон за ними підглядає!

Xiaomi Mi9T Pro – бюджетний флагман

Усе ще топове залізо у Xiaomi теж завезли. Тут використовується Snapdragon 855, який дозволить не переживати через те, що якась програма або гра не запускатиметься або буде зависати. Щоправда, неідеальна оптимізація не дозволить вам витискати максимум з цього смартфона. Часом будуть певні лаги, а сама оболонка MIUI просто не може обійтися без вкрай рідкісних, але зависань. Така плата за економію.

Камери. Тут їх відразу три: і ширококутний модуль, і портретний (робить дуже круті фото) і надширококутний. З таким набором не соромно вирушати в мандри та клацати, клацати, клацати. Тим паче, що акумулятор у цьому смартфоні дозволить це робити без думок про розетку.

Xiaomi Mi9T Pro зараз коштує від 9 999 гривень за версію на 64 ГБ. Якщо вам цього об'єму вбудованого накопичувача вистачить – можете брати без сумніву, якщо ж ні – гляньте на модель на 128 ГБ, бо розширити місткість гаджета за допомогою карт пам'яті не вийде.

Технічні характеристики Xiaomi Mi9T Pro:

екран: 6,39", AMOLED, 2340 х 1080

процесор: Snapdragon 855

пам'ять: 6 + 64 ГБ

камери: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп

акумулятор: 4000 мАг

особливості: виїжджаюча фронтальна камера

Оцінка редакції: ★★★★★★★★ з 10.

2019 рік був особливо щедрим на всілякі флагманські смартфони. Як бачите, обрати ідеальний для себе можна практично на будь-який гаманець. Головне – не зволікати, поки гаджети є в наявності, і поки на них такі приємні ціни. А ми ж традиційно нагадуємо, що остаточне рішення завжди залишається за вами. Готуйтесь до свят і не забувайте насолоджуватися справжніми хітами на Радіо МАКСИМУМ!

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