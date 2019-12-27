Дарма витрачені гроші: ці смартфони 2019 року не варті вашої уваги

У 2019 році компанії не лише вражали топовими новинками й бюджетними смартфонами, за які не соромно. На жаль, цьогоріч ми побачили і низку пристроїв, які стали настільки нішевими, що й складно припустити, для чого виробники їх представляли. Ловіть антиТОП смартфонів, які не варті уваги!

Якщо перед тим ми поділилися з вами рекомендаціями, які допоможуть обрати ідеальний флагманський смартфон, то зараз ви ознайомитесь з ТОПом гаджетів, які не варті витрачених грошей. І на це є низка вагомих аргументів.

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Vivo Nex 3

Технічні характеристики Vivo Nex 3:

екран: 6,89", Super AMOLED, 2256 х 1080, HDR 10

процесор: Snapdragon 855+

пам'ять: 8 + 128 ГБ, без розширення картами пам'яті Micro SD

камери: 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп

акумулятор: 4500 мАг

особливості: екран-водоспад

Оцінка редакції: ★★★ з 10.

Що ж не так з Vivo Nex 3? Бо, на перший погляд, здається, що ми геть зовсім на рівному місці доколупалися до цього смартфона. Почнімо з його ціни. Так, за нього не просять 2 тисячі доларів, але й 19 999 гривень за смартфон виробника, який зовсім не популярний серед українських користувачів – необдумане рішення.

Що ж це за звір такий Vivo? Це компанія, яка входить до групи BBK. Останній належать також OPPO та OnePlus.

Vivo Nex 3 отримав екран-водоспад

Тобто з OnePlus у цього бренду багато спільного. Але чи означає це те, що смартфони виробника настільки ж круті, як "убивці флагманів" від шаленої одинички? Швидше за все, ні. На це є одна логічна причина: прошивка. Якщо в OnePlus використовується практично голий Android, то Vivo – швидше типовий китайський смартфон з оцими всіма барвистими іконками і так далі.

Попри завищену ціну є й найгірше – екран цього диво-смартфона. Так, ви не повірите, але за цей безрамковий екран гаджет можна люто насварити. Передовсім, проблема полягає в тому, що користувачі стикаються з шаленою кількістю фантомних дотиків. Воно й не дивно, адже грані тут надто вже загнуті до задньої панелі. Не минулося й без відсутності фізичної качельки регулювання гучності. Зменшувати або підвищувати звук потрібно лише за допомогою екрану, що не вельми зручно. Ми вже й мовчимо про те, що полагодити такий дисплей – затія шалено дорога. І то не факт, що модулі будуть доступні, адже не настільки популярна модель серед наших користувачів.

Що можна купити замість Vivo Nex 3? Беріть сміливо OnePlus 7T Pro. Ззовні він схожий. Фронтальна камера теж ховається у корпус. Натомість ви отримаєте стабільну роботу (цьому сприяє відмінна оптимізація), а також маєте можливість обрати версію на 256 ГБ. Нагадуємо, що жоден з апаратів не має підтримки карт пам'яті, але в Україні Vivo Nex 3 поки доступний лише з максимальним об'ємом у 128 ГБ, чого може бути недостатньо з часом.

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HUAWEI Mate 30 Pro

Технічні характеристики HUAWEI Mate 30 Pro:

екран: 6,53", OLED, 2400 х 1176, HDR 10

процесор: Kirin 990

пам'ять: 8 + 128/256 ГБ, розширення картами пам'яті Nano Memory

камери: 40 Мп + 8 Мп + 40 Мп + ToF Camera

акумулятор: 4500 мАг

особливості: найкращий камерофон за версією DxOMark

Оцінка редакції: ★★ з 10.

Чимало галасу цьогоріч здійняла й компанія HUAWEI. Щоправда, не тому, що змогла вразити користувачів інноваційними рішеннями. Винною у її "славі" стала війна з урядом США, який заборонив американським компаніям співпрацювати з китайським виробником. Що отримали у результаті користувачі? А те, що нові пристрої HUAWEI виходять без сервісів Google. І так, без них прожити практично неможливо!

Чому сервіси Google настільки важливі? Передовсім, уявіть, що ви купуєте смартфон за понад 20 тисяч гривень (скільки коштуватиме Mate 30 Pro, якщо з'явиться на українському ринку – достеменно невідомо) і усвідомлюєте, що не можете з комфортом користуватися Gmail, YouTube, картами Google й іншими, звичними для вас, сервісами. Якщо ж ви користуєтесь NFC для безконтактних платежів, то можете про них забути, адже "корпорація добра" не дозволить вам використовувати Mate 30 Pro замість своєї зарплатної картки. Ваш максимум – підкласти кредитку під чохол.

Mate 30 Pro не має сервісів Google з коробки

Можна якось обійти заборону? На жаль, обійти заборону неможливо. Раніше у мережі з'явився сервіс, який одним махом встановлював на Mate 30 Pro всі необхідні додатки від Google. Втім, його дуже швидко виявили у корпорації та заблокували. Аналогів наразі нема. Встановлювати рученьками APK-файли – безглузда задача, адже додатки можуть або просто не поставитися, або перестати працювати у будь-який момент.

Можна ж користуватися фірмовим додатком від HUAWEI. Так, можна. Але він налічує наразі 45 тисяч додатків, а не кілька мільйонів, як у Google Play. Та й орієнтований він на китайського користувача. Дуже сумніваємось, що вам припадуть до душі всілякі азійські сервіси.

Що купити замість Mate 30 Pro? Та візьміть собі P30 Pro. Він нічим не гірший. Та й не підпадає під "санкції" з боку США. А це означає, що ви зможете повноцінно насолоджуватися використанням цього смартфона.

Xiaomi Mi Note 10

Технічні характеристики Xiaomi Mi Note 10:

екран: 6,47", AMOLED, 2340 х 1080, HDR 10

процесор: Snapdragon 730G

пам'ять: 6/8 + 128/256 ГБ

камери: 108 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 20 Мп + 2 Мп

акумулятор: 5260 мАг

особливості: перший масовий смартфон з камерою на 108 Мп

Оцінка редакції: ★★★★ з 10.

Чергове суперечливе рішення, яке має низку конкурентів на ринку. Xiaomi Mi Note 10 анонсувався, як справжній убивці всіх камерофонів, але, насправді, Xiaomi нас вкотре надурила. Причому, дуже безсовісно. Зігравши на людському бажанні отримати максимум за мінімум грошей.

108 Мп камери – фікція? Тішить, що цього разу Xiaomi не вдавалася до використання інтерполяції, як у Redmi Note 7. Себто у Mi Note 10 справжні 108 Мп, але чи вони дійсно так необхідні? Ясна річ, що – ні! За замовчуванням новинка від китайців знімає у режимі 27 Мп, об'єднуючи чотири пікселів в один. Знімати ж на всі сто з лишком мегапікселів можна, але це забавка, яка більше сподобається тим, хто після фотографії любить наближувати картинку, насолоджуючись крутою деталізацією. Якщо ж ви просто хочете викладати фото в соцмережі – різниці між камерами на 12 і 108 Мп ви можете просто не побачити.

Xiaomi використала маркетингові прийоми для просування Mi Note 10

Утім, камера на 108 Мп стала однією з проблем Mi Note 10. По-перше, максимальний об'єм вбудованої пам'яті – 256 ГБ. При цьому, фото на 108-мегапіксельну камеру "важить" близько 16-18 МБ. У результаті ми отримуємо приблизно 16 тисяч кадрів. Хотілося б більше вбудованої пам'яті, аби не страждати, як власники базових iPhone на 64, а то й на 32 ГБ пам'яті.

По-друге, процесор Snapdragon 730G таки не дуже справляється з обробкою світлин, зроблених на 108-мегапіксельний модуль. Іноді на обробку кадру йде від десяти до тридцяти секунд. Камон! Чекати, поки нещасний смартфон зможе обробити світлину – не найкраще заняття. По-третє, зйомка на максималці неабияк садить акумулятор. Тепер ви розумієте, чому в Mi Note 10 використовують акумулятор на 5260 мАг. Усе для того, аби ви не заряджали гаджет двічі на день під час відпустки.

Підливає оливи до вогню й ціна новинки. Базова версія на 6+128 ГБ коштує 12 999 гривень. За ці гроші можна купити низку інших, не менш цікавих і крутих смартфонів. До прикладу, той же Mi9T або Mi9T Pro. Останній матиме потужніший процесор, що неабияк сподобається фанатам мобільного геймінгу.

Чи звертати увагу на одну з цих моделей – вирішувати традиційно вам. Ми ж нагадуємо вам про те, щоб ви берегли свої гроші та з розумом підходили до вибору нового гаджета.

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