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Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум
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Сегмент бюджетних смартфонів не перестає тішити. Користувачі за доволі притомні гроші можуть придбати собі гаджет, який не лише не соромно витягнути з кишені – ним ще й можна користуватися з задоволенням. Радіо МАКСИМУМ склало ТОП бюджетних смартфонів 2019 року, які вас однозначно не розчарують!
Ми не втомлюємось нагадувати вам, що виробникам потрібно пристойно так заморочитися, аби вразити користувачів саме бюджетного сегменту. По-перше, їх просто значно більше, ніж тих, хто готовий віддати за новий смартфон 800, а то й більше доларів. А, по-друге, китайські компанії їх настільки розбалували, що вони вже просто не готові іти на компроміси задля економії власного бюджету. Чи змогли виробники вразити нас цьогоріч – спробуймо перевірити!
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Redmi Note 7 4/64
Почнімо зі справжнього бестселера 2019 року. Так, Redmi Note 7 можна з упевненістю назвати найпопулярнішим смартфоном компанії Xiaomi, який вона показала цьогоріч. Не вірите? А просто придивіться до людей у громадському транспорті, на роботі і так далі. Переконані, що у багатьох ви побачите звичайний, на перший погляд, смартфон з краплеподібним вирізом зверху та доволі масивним підборіддям знизу, а на задній його панелі красуватиметься напис Redmi. Але чому ж він настільки популярний? Відповідь криється, традиційно, у характеристиках.
Користувач за 3 999 гривень отримує великий яскравий IPS екран, все ще продуктивний процесор, здвоєний модуль основної камери, а також пристойний акумулятор. Відмінний набір для людини, яка хоче бути на зв'язку, а також насолоджуватися користуванням надійного гаджета!
Технічні характеристики Redmi Note 7:
- екран: 6,3", IPS, 2340 х 1080, захищений Gorilla Glass 5
- процесор: Snapdragon 660
- пам'ять: 4 + 64 ГБ з можливістю розширення картою Micro SD
- камери: 48 Мп + 5 Мп
- акумулятор: 4000 мАг
- особливості: швидка зарядка Quick Gharge
Оцінка редакції: ★★★★★★★★ з 10.
Honor 10 Lite 3/32
Стильні та трендові Honor (суббренд HUAWEI, якщо ви не знали) не залишають нікого байдужими. Воно й не дивно, адже смартфони можуть похизуватися не лише преміальним дизайном, а й пристойним "залізом", яке задовольнить більшість користувачів.
Що ж отримує користувач за 3 999 гривень? Майже безрамковий екран з популярним вирізом-краплею під фронтальну камеру, трендову градієнтну задню панель, потужний процесор, який влаштує навіть тих, хто віддає перевагу мобільному геймінгу, здвоєний модуль основної камери, а також killer фічу – NFC.
Технічні характеристики Honor Lite 10:
- екран: 6,21", IPS, 2340 х 1080
- процесор: HiSilicon Kirin 710
- пам'ять: 3 + 32 ГБ з можливістю розширення картою Micro SD
- камери: 13 Мп + 2 Мп
- акумулятор: 3400 мАг
- особливості: NFC
Оцінка редакції: ★★★★★★★ з 10.
Xiaomi Mi A3 4/64
Xiaomi Mi A3 – уже третє покоління смартфонів компанії, що працюють на "голому" Android. Тож, якщо ви хочете сповна відчути, як це користуватися гаджетом на "зеленому роботі" без жодних надбудов – сміливо зверніть увагу на цю модель. Тим паче, що і ціна на неї зараз дуже смачна, і характеристики потішать навіть дуже вибагливого користувача.
За 3 999 гривень у Mi A3 нам пропонують AMOLED-екран, продуктивний процесор, стильний дизайн, потрійний модуль основної камери, а також абсолютно "голий" Android.
Технічні характеристики Xiaomi Mi A3:
- екран: 6,08", AMOLED, 1520 х 720
- процесор: Snapdragon 665
- пам'ять: 4 + 64 ГБ з можливістю розширення картою Micro SD
- камери: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп
- акумулятор: 4030 мАг
- особливості: програма Android One
Оцінка редакції: ★★★★★★★★ з 10.
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Redmi Note 8T 4/64
А у нашому топі затесався справжній "убивця" бюджетних смартфонів. Окей, стишимо трішки градус. Redmi Note 8T – відмінний смартфон для тих, хто обожнює компанію Xiaomi, а також давно мріяв про те, щоб у їхніх недорогих смартфонах нарешті з'явився NFC. Так, ми розуміємо, що є Redmi Note 8 Pro, але не всім до вподоби те, що він працює на базі процесора MediaTek. Тут же ж усе класично та за канонами китайської компанії.
Якщо ви готові викласти 4 999 гривень, то на вас очікує великий IPS екран, захищений загартованим склом, пристойний процесор середнього рівня, який без проблем тягне більшість сучасних мобільних ігор, відразу чотири модулі основної камери (хоча макромодуль – більше забавка, аніж корисне рішення), а також NFC для здійснення безконтактних платежів.
Технічні характеристики Redmi Note 8T:
- екран: 6,3", IPS, 2340 х 1080, захист Gorilla Glass 5
- процесор: Snapdragon 665
- пам'ять: 4 + 64 ГБ з можливістю розширення картою Micro SD
- камери: 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп
- акумулятор: 4000 мАг
- особливості: NFC
Оцінка редакції: ★★★★★★★★★ з 10.
Samsung Galaxy M30s 2019
Не так давно компанія Samsung оновила свій популярний смартфон Galaxy M30. "Свіжа" версія стала продуктивнішою, а також отримала відчутний апгрейд камер. Гріх буде не згадати й про його неймовірну автономність, але про все по черзі!
За 5 999 гривень користувач отримує величезний Super AMOLED екран, потужний процесор, який справлятиметься з більшістю поставлених перед ним задач, потрійну основну камеру, NFC для безконтактної оплати, а також приголомшливий акумулятор на 6 000 мАг!
Технічні характеристики Samsung Galaxy M30s:
- екран: 6,4", Super AMOLED, 2340 х 1080
- процесор: Exynos 9611
- пам'ять: 4 + 64 ГБ з можливістю розширення картою Micro SD
- камери: 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп
- акумулятор: 6000 мАг
- особливості: NFC
Оцінка редакції: ★★★★★★★★ з 10.
Загалом виробники у 2019 році добряче так заморочилися, аби задовольнити більшість користувачів не лише у преміальному сегменті, а й у бюджетному. Що ж обрати для себе або на подарунок – традиційно вирішувати вам. Ми ж нагадуємо, що на Радіо МАКСИМУМ ви завжди зможете насолоджуватися улюбленими хітами, які однозначно зроблять ваш день!
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