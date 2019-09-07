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Який ти приклад подаєш: зірку серіалу Школа розкритикували за фото топлес (18+)
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Почнемо з зірки серіалу "Школа" Лізи Василенко, котра на днях опублікувала провокативні фото топлес. Звичайно ж, користувачі мережі відразу ж поділились на два табори: одні вважають, що вона на своїй сторінці в Instagram може робити все, що завгодно; інші ж нагадують, що більшість її прихильників – школярі, яким вона дає не найкращий приклад. Хоча, пригадайте головну героїню серіалу, яку грає Ліза, – різниці, як такої, немає. Власне, що ж пишуть коментатори: "Ти в курсі що твоїм фанатам деяким по 10 років???? Ти це розумієш ???", "Можна було светр або футболку одягнути?", "Ліза, ти розумієш що в тебе половина підписників – діти, і вони прагнуть бути як ти. Від тебе такого не очікувала", "Мені б було соромно за таке!", "Повія! Навіщо публікувати такі фото? Який приклад ти подаєш? У тебе аудиторія до 18 років, задумайся".
Настя Каменських теж цього тижня нарвалася на критику. Цього разу користувачам не сподобалося вбрання співачки. Зауважимо, що вона, як на себе, то дуже і дуже одягнена: "Ти вже дістала! Скільки можна цю хрінь показувати?", "Так собі... Мені це вбрання не дуже...", "У такому вбранні тільки на окружній стояти!", "Мені не подобається, в якому Настя вбранні виступає. Невже ти думаєш, якщо ти прикриєш свою "попу як у Кім" тебе перестануть любити? Дивлюся постійно сторіз... ну чесно... дуже не приємно якось... виходь вже гола... ефект "вау" забезпечений".
Тема оголень не завершується. Колишній холостяк Нікіта Добринін теж виклав провокативне фото зі своєю коханою Дарією. Користувачам мережі сподобалося те, що пара досі разом, і що вона – справжній приклад того, що кохання після таких проєктів існує, але не всі у захваті від того, що Нікіта й Дарія позують практично без одягу: "Питання: навіщо такі фото? Це має бути ваше особисте", "Краще одружіться і потіште поповненням у сім'ї! А татуювання й інтимні фото, як дитячий садок!", "Щастя має бути тихим, а не напоказ!". До слова, пара просто похизувалася новими татуюваннями.
А ми продовжуємо. Леся Нікітюк цього тижня поділилась кумедним фото з відпочинку, на якому вона разом зі своїм татом. Дивно, що після цієї світлини популярну телеведучу засипали компліментами та милими словами, а не розповіли, наскільки вульгарно вона виглядає у крихітному купальнику: "Для татів ми назавжди маленькі принцески", "Молодець" Вивезла батьків на відпочинок", "Та, Леся видно що ви здійснили колосальну роботу над собою. Захоплююсь вами!", "Красуня! Люблю таких, як ви – простих і відкритих. Щастя вам по життю!", "То тато красунчик, як і донька", "Фігура – бомба! Леся, ти красуня".
Образ Соні Плакидюк, у якому вона з'явилася в новому випуску проєкту "Топ-модель по-українськи" сподобався не всім її підписникам. Дехто навіть зауважив, що перука додала років 10 до її справжнього віку. Хоча, відразу ж зауважимо, що коментарі були абсолютно різними: "Образ неймовірний", "Як на мене, то вона з цією зачіскою постаріла років на 10", "Оце циці! Просто кицюнька", "Захоплююся Вашими образами. Ви самі їх придумуєте або допомагають стилісти?"
На десерт залишимо вам спекотну Дашу Астаф'єву, яка не втомлюється ділитися зі своїми прихильниками спекотними світлинами. Ох, же ж гаряче тут! Не дивно, що компліментів під цим фото так багато: "Найсексуальніша дівчина у світі", "Ви така розкішна і сексуальна, скажена просто Причому вам нічого не потрібно робити, ніяких випнутих сідниць і кавунових цицьок; просто лежати з відсутнім поглядом у стилі Дітріх і все, і ви королева", "Яка ви прекрасна! Без перекачаних губ і всього іншого! Залишайтеся завжди такою ніжною і красивою!"
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