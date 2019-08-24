Коли тебе всі забули: хейтери жорстко пройшлися по Олі Поляковій

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам. Цього разу жертвами "диванних критиків" стали Оля Полякова та Алла Костромічова.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо цього тижня з Тіни Кароль, котра сьогодні виконувала Державний Гімн України під час Ходи гідності в Україні. Власне, до цього дня у мережі точилися активно велося обговорення, в чому ж виступить співачка, і чи не буде вульгарним її вбрання. І, знаєте, їй вдалося вразити прихильників мережі: "Аааа, яка ти красива", "Тіно, не можна бути такою красивою", "Тіно, ви чарівна", "Я дивилася прямий ефір і просто мурашки по шкірі від усього, що там відбувалося! Така гордість, я плакала", "Тіночка, ти прекрасно виконала гімн нашої улюбленої України! Спасибі тобі за те що ти з нами вітаєш нашу Україну з її днем".

Тіна Кароль вразила прикрасами з колосками

Не тільки Тіна Кароль розбурхує мережу. Іраклі Макацарія, новий тренер шоу "Зважені та Щасливі" вирішив викласти у мережу проморолик, який відразу ж набрав десятки коментарів. Зокрема, його підписниці зауважили, що в Іраклі зовсім немає совісті. І, знаєте, вони таки праві: "Іраклій, совісті у вас немає. Хіба можна таке виставляти, коли ми на работі. Після такого відео в голові думки зникли і як тепер доопрацювати день?", "Я б пішла на Зважені та Щасливі. Просто на тренування б ходила до такого тренера", "Уперше шкодую, що мало товста, щоб потрапити в шоу і милуватися тренером", " Так, цікаво, якій щасливій жінці дістанеться такий чоловік з таким розкішним тілом".

А от Юлія Саніна здивувала користувачів мережі цього тижня світлиною, яка не притаманна їй. У принципі так, Настя Каменських або Надя Дорофєєва в купальнику нікого не дивує, а от Юлія – ще й як: "Фото, не притаманне для Юлі. Але дуже красиво вийшло Тільки підпису не вистачає "І нехай весь світ зачекає", "Юля, ви шикарна", "Вах, який персик", "Супер, дуже подобається співачка", "Юля, я шокована! Ви – найкраща", "Це спорт, чи гени?"

Юлія Саніна розбурхала мережу світлиною в купальнику

Алла Костромічова знову стала жертвою критиків через свою фігуру. Сама топ-модель написала, що "твоє ідеальне тіло – наслідок твого внутрішнього стану – не більше, не менше". Однак, користувачам мережі не сподобалися ці слова: "Дурниці! Винятково генетика та спосіб життя", "Що не так з моїм внутрішнім станом?", "Очевидно в тебе всередині все погано".

Оля Полякова таки вирішила привласнити собі стиль 80-90-х років. Тепер кожного разу, коли хтось з колег по цеху використовує його, Оля актив публікує в мережі фотопорівняння, аби наголосити на тому, що вона їх надихає. Втім, коментатори не завжди поділяють думку суперблондинки українського шоу-бізнесу: "Ну це ви вже замахнулися, від 90-х зараз всі беруть по максимуму, модно ж. В такому випадку ви вкрали образ Алєгрової", "Якщо серйозно, то Оля Бузова не знає Полякову", "Коли тебе всі забули і ти вирішив нагадати про себе через Бузову".

Настя Каменських у купальнику знову обурила користувачів мережі, які так і не можуть збагнути, навіщо вона так агресивно підтягує плавки доверху: "Навіщо так плавки натягувати до плечей?", "Ух ти наїла попку, наша дівчинко", "Лол, а навіщо писати про ідеали, і що всі на них зациклюються, і при цьому виставляти фотошоп-фотки?", "Ти так говориш, бо жирна. Так всі жирні говорять", "Настюш, на фотошоплених фотках писати про ідеали? Ну не дуже якось, хоча фотографія красива".

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