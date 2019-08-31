Бо львівські – особливі: Jerry Heil вразила мережу несподіваним зізнанням

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Цього тижня почнемо з Наді Дорофєєвої, котра не втомлюється спокушати своїх прихильників гарячими фото. До слова, не лише нас цікавить, як вона все встигає: і виступати, і зніматися, і взагалі жити. Які ж слова залишили її підписники під одним з останніх фото: "Боже, красива, з розуму зійти! Фігура вогонь", "Красуня, як завжди!", "Вау, що за красива дівчина?", "Надя, не бався, а то закохаюсь", "У мене огонь в очах. Я такої краси давно не бачив!". Втім, були й ті, кому не сподобалося фото Наді: "Уже б труси зняла, та й все! Сором!".

Надя Дорофєєва у спідньому розбурхала мережу

А ми йдемо далі. Неймовірна Саша з гурту KAZKA теж не стомлюється ділитися яскравими світлинами в мережі. Фото настільки сподобалося її підписникам, що вони буквально засипали її компліментами: "Oh My God! Як спекотно", "Неймовірна", "Ти просто супер", "Гарного відпочинку". До слова, гурт після сольного концерту в Києві відправиться в тур по Україні ;)

KAZKA ділиться яскравими фото з відпочинку

Нікіта Добринін виклав у мережу милий пост, на якому він зі своєю коханою Дарією. До слова, саме в цей день, рік тому, вони познайомилися. Не дивно, що користувачі Instagram засипали пару милими та теплими словами: "Ви неймовірна пара!!! Красиві, чуттєві, ніжні, щирі та відкриті... Безкінечного щастя та чистого кохання вам!!!", "Які щасливі та щирі... аж тепло на душі від таких фото", "Красива пара! Ви неймовірно відкриті, позитивні та закохані! Розумнички! Бережіть своє щастя", "Ви кльова пара! Щастя вам!", "Продовжуйте в тому ж дусі! Ви супер пара. Бажаю вам успіхів і удачі".

Нікіта Добринін святкує річницю знайомства з Дарією

Неймовірна Jerry Heil зізналась, що всі чомусь думають, що вона зі Львова. Тому Яна вирішила таки спитати своїх підписників, чому виникла така думка? Коментарі не змусили на себе довго чекати: "Бо львівські – особливі", "А ти не зі Львова?", "І мене теж, одразу ж розкушують, що я львів'яночка. Ось такі от ми!!!", "Просто похожа на львівську", "Всі просто думають, що ти розмовляєш українською, і тому ти зі Львова. Просто зараз у багатьох містах України розмовляють російською, а Львів – це одне з найвідоміших міст, де розмовляють українською", "Бо відчувається духмяний запах львівської кави, контрастний присмак чорного шоколаду з прянощами та затишок цього міста у тобі".

Jerry Heil поставила цікаве питання користувачам

Напередодні другого випуску "Танців з зірками" MARUV поділилась світлиною з відпочинку. Коментатори не забарилися, поділившись своєю думкою стосовно співачки та її вигляду: "Красива українська жінка", "Боже мій, що за краса у мене в стрічці?", "Це найпрекрасніша попа, яку я бачив! А сідниць я бачив чимало", "Нереально красива", "Пощастило чоловікові", "Горішок – вогонь".

MARUV похизувалася пружними сідницями в мережі

Наталя Могилевська потішила користувачів мережі гарною новиною. Скоро прихильники співачки почують нові пісні українською мовою. Сама ж Наталя зізнається, що не підозрювала, що так просто їй буде писати вірші українською. Підписники подякували виконавиці, засипавши теплими словами: "Наталія, це супер! Продовжуйте в тому ж дусі! Обожнюю все україномовне", "Наталя, у вас надзвичайно гарно виходить українською. Слухала б день і ніч. Я вас обожнюю". "Ви – неймовірна".

Скоро ви почуєте нові пісні Могилевської українською

Наостанок залишимо вам світлину, яка неабияк розбурхала користувачів мережі. Євген Філатов – чоловік Нати Жижченко (ONUKA) виклав фото, на якому він позує, в чому з'явився на світ. Реакція мережі була неоднозначною: "Добре піде для обкладинки нового альбому", "А ви точно продюсер?", "Мені потрібен твій одяг", "А Ната буде?", "У мене мало телефон з рук не випав", "Новий челендж?", "Несподівано", "На Батьківщині тебе б не зрозуміли...", "Натулькина попа! Нема чого заздрити".

Голий Євген Філатов вразив користувачів мережі

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