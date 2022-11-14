Який обігрівач вибрати на зиму: всі переваги та недоліки

Зимовий сезон через російських загарбників обіцяє бути складним, тому дуже важливо кожному підготуватись. Експерти розповіли, який обігрівач найкраще обрати, щоб не мерзнути.

Опалювальний сезон в Україні поступово розпочинається, а температура повітря продовжує знижуватись, нагадуючи, що морози та снігопади не забаряться. Тому дуже важливо підготувати домівку для того, щоб взимку у ній була комфортна температура. Так у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки поділились ключовими порадами щодо вибору обігрівальних приладів.

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Перш ніж придбати обігрівач, перевірте електричну проводку, а також не використовуйте прилади довше, ніж зазначив виробник. Обов'язково перевіряйте термін експлуатації. Якщо ж у вас приватний будинок з твердопаливним котлом, то запасіться паливом. Якщо маєте піч - запасіться дровами, - радять фахівці.

1. Електричний конвектор

Переваги: найбільш безпечний варіант, прогріває площу приміщення рівномірно

Недоліки: без істотних

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2. Термовентилятор

Переваги: швидко прогріває площу приміщення частинами

Недоліки: сушить повітря

3. Інфрачервоний обігрівач

Переваги: для зігрівання певної частини площі приміщення

Недоліки: не для прогрівання великих приміщень

4. Масляний обігрівач

Переваги: швидко прогріває невелике приміщення

Недоліки: витрачає багато електроенергії, не підходить для великих площ

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5. Кондиціонер

Переваги: дієво та безпечно

Недоліки: висока вартість купівлі та обслуговування

6. Пічка-буржуйка

Переваги: не потребує електроенергії

Недоліки: тільки для приватного житла з димоходом, небезпечно для багатоповерхівок

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