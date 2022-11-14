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Який обігрівач вибрати на зиму: всі переваги та недоліки

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Види обігрівачів та їх переваги - фото 1
Види обігрівачів та їх переваги / he gong on Unsplash

Зимовий сезон через російських загарбників обіцяє бути складним, тому дуже важливо кожному підготуватись. Експерти розповіли, який обігрівач найкраще обрати, щоб не мерзнути.

Опалювальний сезон в Україні поступово розпочинається, а температура повітря продовжує знижуватись, нагадуючи, що морози та снігопади не забаряться. Тому дуже важливо підготувати домівку для того, щоб взимку у ній була комфортна температура. Так у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки поділились ключовими порадами щодо вибору обігрівальних приладів.

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Перш ніж придбати обігрівач, перевірте електричну проводку, а також не використовуйте прилади довше, ніж зазначив виробник. Обов'язково перевіряйте термін експлуатації. Якщо ж у вас приватний будинок з твердопаливним котлом, то запасіться паливом. Якщо маєте піч - запасіться дровами, - радять фахівці.

1. Електричний конвектор

  • Переваги: найбільш безпечний варіант, прогріває площу приміщення рівномірно
  • Недоліки: без істотних
Andrew Neel on Unsplash - фото 515738
Andrew Neel on Unsplash

2. Термовентилятор

  • Переваги: швидко прогріває площу приміщення частинами
  • Недоліки: сушить повітря

3. Інфрачервоний обігрівач

  • Переваги: для зігрівання певної частини площі приміщення
  • Недоліки: не для прогрівання великих приміщень

4. Масляний обігрівач

  • Переваги: швидко прогріває невелике приміщення
  • Недоліки: витрачає багато електроенергії, не підходить для великих площ
Steven Ungermann on Unsplash - фото 515740
Steven Ungermann on Unsplash

5. Кондиціонер

  • Переваги: дієво та безпечно
  • Недоліки: висока вартість купівлі та обслуговування

6. Пічка-буржуйка

  • Переваги: не потребує електроенергії
  • Недоліки: тільки для приватного житла з димоходом, небезпечно для багатоповерхівок

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