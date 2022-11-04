На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Аварійні та планові відключення електроенергії: у чому різниця
-
- 15
Через цинічні атаки окупантів по критичній інфраструктурі в Україні введені планові та аварійні відключення електрики. Чим графіки таких відключень відрізняються і хто їх впроваджує – читайте далі.
Російські військові продовжують завдавати шкоди критичній інфраструктурі України, тому у багатьох областях введено обмеження на використання електроенергії. Тож в Укренерго пояснили, чому вони повідомляють про графіки погодинних відключень (ГПВ), а в місцевих обленерго кажуть про графіки аварійних відключень (ГАВ).
І ще: Що робити, якщо відключили світло: важливі поради
Річ у тому, що ГПВ і ГАВ – заходи стабілізації роботи енергосистеми, які доповнюють один одного. Наші фахівці наполегливо працюють над тим, щоб зробити відключення хоч трохи менш дискомфортними для вас. Тому ми намагаємось заздалегідь повідомляти про рішення щодо введення графіки погодинних відключень в окремих областях. Вони діють до того моменту, коли диспетчер того чи іншого обленерго бачить в себе на моніторі різке одночасне збільшення споживання електроенергії. Для того, щоб вберегти електромережі від додаткових аварій, він приймає рішення про застосування екстрених заходів, тобто графіків аварійних відключень (ГАВ) на території області, – розповідають в Укренерго.
Коли ж загроза перенавантаження зникає, то графіки аварійних відключень скасовують, але графіки погодинних залишаються актуальними. Тому й трапляється, що у певній місцевості електроенергія може не зникати або відключення можуть тривати довше, ніж повідомлено.
Об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10-го, 11-го, 17-го, 22 жовтня та 2 листопада. Тому зараз тривають оперативні ремонтні роботи та залучаються резервні схеми живлення, щоб якнайшвидше відновити електроспоживання. А для того, щоб енергосистема витримувала навантаження, необхідні погодинні та аварійні відключення.
Можна сказати, що графіки погодинних відключень – це засіб для консервативного лікування системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби. Графіки аварійних відключень – це вимушене повернення пацієнта в реанімацію. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо вас про розуміння та підтримку, – наголошують в Укренерго.
Читайте також: Що робити, якщо нема електроенергії: важливі поради і як підготуватись
- 04 листопада
-
20:455 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:51Лікар з Сєвєродонецька описав різницю менталітетів пацієнтів зі Сходу і Заходу
-
18:35"Перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі": Осадча про соцмережі під час війни
-
17:50Хай тут не капає кров: Kalush Orchestra і польський репер Szpaku випустили трек Наші доми
-
16:42"Аж до сліз довело": Олена з Миколаєва про ставлення людей на Львівщині
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:50Погода в Україні 5 – 6 листопада: прогноз на вихідні
-
14:41Гороскоп на 4 листопада: для цих трьох знаків Зодіаку не існуватиме перешкод
-
13:51Аварійні та планові відключення електроенергії: у чому різниця
-
12:52Спокуслива русалонька: Демі Роуз вразила фанатів фото на річці – 18+
-
11:50В темному морі ми не одні: гурт The Hardkiss випустив потужну пісню "Маяк"
-
10:49Привітання з Днем залізничника 2022 у прозі, віршах та картинках
-
09:33Голова обертом: чому насправді виникає запаморочення
-
08:40Чи потрібно вночі вимикати все з розеток: просте пояснення
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 03 листопада
-
20:314 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Як приготувати маслопиво з Гаррі Поттера: простий рецепт безалкогольного напою
-
18:44Ніколи не зізнаються: найпохмуріші таємниці, які приховує кожен знак Зодіаку
-
17:35Сильна медитація на гроші: Оля Цибульська розвеселила новим відео
-
16:35Не суперниці, а пара: Міс Аргентина та Міс Пуерто-Ріко потай побралися – відео
-
15:31Погода в Україні 4 листопада: у яких областях буде найтепліше
-
14:44Кримський міст на біс: "Укрпошта" особливою маркою "привітала" росіян
-
13:35Спокуслива супергероїня: копія Меган Фокс розбурхала пікантним образом на Геловін – 18+
-
12:44Британці зафіксували на камеру удар блискавки в літак – відео
-
11:46Гороскоп на 3 листопада: яким знакам Зодіаку не можна відмовлятись від планів
- 04 листопада
-
17:50Хай тут не капає кров: Kalush Orchestra і польський репер Szpaku випустили трек Наші доми
-
11:50В темному морі ми не одні: гурт The Hardkiss випустив потужну пісню "Маяк"
-
08:40Чи потрібно вночі вимикати все з розеток: просте пояснення
- 03 листопада
-
19:43Як приготувати маслопиво з Гаррі Поттера: простий рецепт безалкогольного напою
-
14:44Кримський міст на біс: "Укрпошта" особливою маркою "привітала" росіян
-
11:46Гороскоп на 3 листопада: яким знакам Зодіаку не можна відмовлятись від планів
- 02 листопада
-
20:21Нові українські пісні про війну і кохання: плейлист найкращої музики, яка вийшла у жовтні
-
15:50"Це для нас зараз дім": вчителька з Волновахи про життя у Львові та українську мову
-
10:49Гороскоп на 2 листопада: які знаки Зодіаку стикнуться з бумерангом долі
- 01 листопада
-
19:54"Нема сечі терпіти ці борошна": росіяни намагались запустити флешмоб від імені українці
-
15:51"Укрпошта" оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій
-
11:21Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 31 жовтня
-
19:29"Антитіла" наживо виконали свій воєнний хіт на польському "Голосі країни" – відео
-
16:31Українці можуть вибрати журі Нацвідбору на Євробачення 2023: як це зробити у Дії
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 31 жовтня – 6 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 30 жовтня
-
18:32Експерти розповіли, як зберегти продукти, коли немає електроенергії
-
14:31Співак ENLEO підкорює мережу піснею "Веди мене в храм" – "Take me to church" українською
-
10:32Салат з печеним гарбузом: осінній рецепт
-
04:00Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 29 жовтня
-
19:31Зарплата, вік, посади: дізнайтеся портрет українського IT-спеціаліста у 2022 році
-
15:32Через 6 років: Ріанна випустила трек, який буде саундтреком до фільму про Чорну пантеру
-
10:31Гурт KOZAK SYSTEM перетворив на пісню вірш Ліни Костенко "Крила"
- 28 жовтня
-
20:30Кохання під час війни: Макс Барських та співачка ETOLUBOV записали спільну пісню "Римую"
-
16:32"Вимкни телефон": TVORCHI презентували іронічну пісню про залежність від соцмереж
-
12:30Коли переводять годинник на зимовий час 2022 в Україні: дата переходу