Аварійні та планові відключення електроенергії: у чому різниця

Через цинічні атаки окупантів по критичній інфраструктурі в Україні введені планові та аварійні відключення електрики. Чим графіки таких відключень відрізняються і хто їх впроваджує – читайте далі.

Російські військові продовжують завдавати шкоди критичній інфраструктурі України, тому у багатьох областях введено обмеження на використання електроенергії. Тож в Укренерго пояснили, чому вони повідомляють про графіки погодинних відключень (ГПВ), а в місцевих обленерго кажуть про графіки аварійних відключень (ГАВ).

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Річ у тому, що ГПВ і ГАВ – заходи стабілізації роботи енергосистеми, які доповнюють один одного. Наші фахівці наполегливо працюють над тим, щоб зробити відключення хоч трохи менш дискомфортними для вас. Тому ми намагаємось заздалегідь повідомляти про рішення щодо введення графіки погодинних відключень в окремих областях. Вони діють до того моменту, коли диспетчер того чи іншого обленерго бачить в себе на моніторі різке одночасне збільшення споживання електроенергії. Для того, щоб вберегти електромережі від додаткових аварій, він приймає рішення про застосування екстрених заходів, тобто графіків аварійних відключень (ГАВ) на території області, – розповідають в Укренерго.

Коли ж загроза перенавантаження зникає, то графіки аварійних відключень скасовують, але графіки погодинних залишаються актуальними. Тому й трапляється, що у певній місцевості електроенергія може не зникати або відключення можуть тривати довше, ніж повідомлено.

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Об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10-го, 11-го, 17-го, 22 жовтня та 2 листопада. Тому зараз тривають оперативні ремонтні роботи та залучаються резервні схеми живлення, щоб якнайшвидше відновити електроспоживання. А для того, щоб енергосистема витримувала навантаження, необхідні погодинні та аварійні відключення.

Можна сказати, що графіки погодинних відключень – це засіб для консервативного лікування системи, як людини після тяжкого поранення чи хвороби. Графіки аварійних відключень – це вимушене повернення пацієнта в реанімацію. Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Просимо вас про розуміння та підтримку, – наголошують в Укренерго.

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