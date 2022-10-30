Найнеобхідніші речі, якщо відключать світло, газ чи опалення: список від Rozetka

Rozetka, відомий український онлайн-ритейлер, оприлюднив список найнеобхідніших речей на випадок раптового зникнення світла, газу чи опалення. Тепер ці товари доступні в єдиному розділі. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Серед товарів, які вам знадобляться у критичний момент, – павербанки, сонячні зарядні пристрої, генератори, обігрівачі, ліхтарі, свічки тощо. Саме на них останнім часом істотно збільшився попит.

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Павербанки здатні зарадити вашим гаджетам, якщо не буде світла кілька годин. У випадку тривалого відключення електрики , варто запастися генераторами. Також є альтернативний варіант – сонячні зарядні пристрої. Для освітлення темного приміщення підійдуть свічки та ліхтарі.

, варто запастися генераторами. Також є альтернативний варіант – сонячні зарядні пристрої. Для освітлення темного приміщення підійдуть свічки та ліхтарі. Корисно буде мати портативний радіоприймач – так ви зможете дізнатися важливі новини, якщо не буде інтернету та телебачення.

та телебачення. Щоб не замерзнути у приміщенні, можна придбати конвектор, буржуйку або обігрівач. Також не забувайте, що зігріти вас можуть пледи, ковдри, термобілизна. Ще можна придбати термоси та термогорнятка, щоб мати доступ до гарячих напоїв та теплої їжі.

у приміщенні, можна придбати конвектор, буржуйку або обігрівач. Також не забувайте, що зігріти вас можуть пледи, ковдри, термобілизна. Ще можна придбати термоси та термогорнятка, щоб мати доступ до гарячих напоїв та теплої їжі. Якщо будуть перебої та проблеми з водопостачанням, то придбайте питну воду в пляшках чи бутлях. Також можна придбати порожні бутлі й запастися водою з найближчого джерела, якщо вам підходить такий варіант.

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