Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Найнеобхідніші речі, якщо відключать світло, газ чи опалення: список від Rozetka
-
- 66
Rozetka, відомий український онлайн-ритейлер, оприлюднив список найнеобхідніших речей на випадок раптового зникнення світла, газу чи опалення. Тепер ці товари доступні в єдиному розділі. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
Серед товарів, які вам знадобляться у критичний момент, – павербанки, сонячні зарядні пристрої, генератори, обігрівачі, ліхтарі, свічки тощо. Саме на них останнім часом істотно збільшився попит.
І ще: Зима близько: у Мінрегіоні нагадали, що має зробити кожен українець
- Павербанки здатні зарадити вашим гаджетам, якщо не буде світла кілька годин. У випадку тривалого відключення електрики, варто запастися генераторами. Також є альтернативний варіант – сонячні зарядні пристрої. Для освітлення темного приміщення підійдуть свічки та ліхтарі.
- Корисно буде мати портативний радіоприймач – так ви зможете дізнатися важливі новини, якщо не буде інтернету та телебачення.
- Щоб не замерзнути у приміщенні, можна придбати конвектор, буржуйку або обігрівач. Також не забувайте, що зігріти вас можуть пледи, ковдри, термобілизна. Ще можна придбати термоси та термогорнятка, щоб мати доступ до гарячих напоїв та теплої їжі.
- Якщо будуть перебої та проблеми з водопостачанням, то придбайте питну воду в пляшках чи бутлях. Також можна придбати порожні бутлі й запастися водою з найближчого джерела, якщо вам підходить такий варіант.
До теми: Зарплата, вік, посади: дізнайтеся портрет українського IT-спеціаліста у 2022 році
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
-
16:31Українці можуть вибрати журі Нацвідбору на Євробачення 2023: як це зробити у Дії
-
15:40Погода 1 листопада в Україні: синоптик розповіла, як почнеться новий місяць осені
-
14:33Дженніфер Лопес влаштувала інтимну фотосесію у спідньому
-
13:33Що робити, якщо відключили світло: важливі поради
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 31 жовтня – 6 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
11:37Як організувати робоче місце, щоб бути продуктивним
-
10:33"Ховала ангельський голос": Ніколь Кідман вразила фанатів своїм співом – відео
-
09:37Погода в Україні 31 жовтня: у яких областях можливі дощі
-
08:265 випадків, коли водіям треба вмикати "аварійку", але не всі це роблять
- 30 жовтня
-
20:34Як зробити свічку з картоплі: інструкція на випадок відключення світла
-
19:32Укрзалізниця запускає нові рейси: 4 за кордон і 10 між містами
-
18:32Експерти розповіли, як зберегти продукти, коли немає електроенергії
-
17:26Мультфільм від Disney "Віддзеркалення" показав першу plus-size героїню: дивіться трейлер
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
16:28Найнеобхідніші речі, якщо відключать світло, газ чи опалення: список від Rozetka
-
15:3031 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:31Співак ENLEO підкорює мережу піснею "Веди мене в храм" – "Take me to church" українською
-
13:30Погода у листопаді 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
12:29Ось які симптоми контузії у випадку вибухової хвилі
-
11:35ТОП-5 фільмів жахів, які можна дивитись з дітьми
-
10:32Салат з печеним гарбузом: осінній рецепт
-
10:00Коли Хеловін 2022 в Україні: дата, якого числа відзначати свято
-
09:30Як закрити уже відкриту консервну банку: простий лайфхак
-
08:315 поширених помилок водіїв, через які шипована гума стає непридатною для використання
-
16:31Українці можуть вибрати журі Нацвідбору на Євробачення 2023: як це зробити у Дії
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 31 жовтня – 6 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 30 жовтня
-
18:32Експерти розповіли, як зберегти продукти, коли немає електроенергії
-
14:31Співак ENLEO підкорює мережу піснею "Веди мене в храм" – "Take me to church" українською
-
10:32Салат з печеним гарбузом: осінній рецепт
-
04:00Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 29 жовтня
-
19:31Зарплата, вік, посади: дізнайтеся портрет українського IT-спеціаліста у 2022 році
-
15:32Через 6 років: Ріанна випустила трек, який буде саундтреком до фільму про Чорну пантеру
-
10:31Гурт KOZAK SYSTEM перетворив на пісню вірш Ліни Костенко "Крила"
- 28 жовтня
-
20:30Кохання під час війни: Макс Барських та співачка ETOLUBOV записали спільну пісню "Римую"
-
16:32"Вимкни телефон": TVORCHI презентували іронічну пісню про залежність від соцмереж
-
12:30Коли переводять годинник на зимовий час 2022 в Україні: дата переходу
- 27 жовтня
-
18:33Чому нема світла: в Укренерго відповіли на поширені питання та показали графік відключень
-
14:41Jerry Heil, Лилу45 та TVORCHI: з'явився лонглист Нацвідбору на Євробачення-2023
-
09:36Через 15 блокпостів росіян: Марія про евакуацію з Маріуполя з маленькими дітьми
- 26 жовтня
-
20:50Як зменшити використання електроенергії, коли готуєш: 5 простих порад
-
16:55Популярну українську колискову "Ой ходить сон" переспівали у Бразилії
-
11:58Критична зима і умисні відключення: фейки про енергетичну ситуацію в Україні
- 25 жовтня
-
20:54Як ще назвати негідника: 10 образливих звертань українською
-
17:52Колорит і традиції: T.HUTSULS у новому кліпі "Сум вівчара" показали правдивих гуцулів
-
13:49"Будемо тут до останнього": переселенка з Маріуполя розповіла про життя у Дніпрі
-
09:27Переговори з окупантами чи боротьба: результати опитування серед українців
- 24 жовтня
-
19:21Говори красиво: 10 красивих українських слів, які описують осінь
-
15:29Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:27Чи гарантує анонімний режим перегляду кібербезпеку: відповідь експертів