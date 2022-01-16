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Які токсичні думки руйнують день і як з ними боротися
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Є дві токсичні ранкові думки, які виникають у багатьох людей. І саме вони можуть цілком зруйнувати весь день.
Авторка книги "Душа грошей" Лінні Твіст зазначає, що у нас мимоволі виникає ці дві думки ще до того, як ми встигаємо задуматись чи почати робити щось інше. І це "я не виспався" та "у мене не вистачає часу", пише business insider. Саме вони є дуже токсичними та можуть з легкістю зіпсуватись весь день і навіть більше.
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"Перш ніж ми навіть підіймемось з ліжка та встанемо на ноги, ми вже неадекватні, вже позаду, вже щось втрачаємо, вже чогось бракує. Те, що здається простим виразом поспіху переростає у велике виправдання нереалізованого життя", – пояснює Твіст.
І чимало людей практикує цей ранковий "ритуал", навіть не підозрюючи про це. Така модель мислення породжує тисячі інших думок з такою ж генетикою дефіциту, через що у вас може виникнути відчуття, що ви не маєте нічого, окрім проблем. Враховуючи, що у людей за день трапляється у середньому 60 тисяч думок, то це цілий шквал негативу.
Можна зробити невеликий трюк, щоб перевірити, наскільки потужною є сила фокусування. Для цього потрібно упродовж 15 секунд поозиратись навколо і знайти всі предмети синього кольору, приміром, шкарпетки, ярлики додатків чи програм, етикетки, будь-що. А тепер закрийте очі та спробуйте назвати, які предмети навколо вас є зеленими.
Коли ви на чомусь зосереджуєтесь, то природно припиняєте помічати щось за його межами. Мозок навчений робити так, бо сприймати всі подразники навколо було б надто складно та небезпечно. Тому він отримує від вас інструкції щодо того, на що справді варто звернути увагу.
Якщо першою ж інструкцією вранці є думки про те, що ви не виспались і вам бракує часу, то ви отримуєте установку, що у вас нема того, що вам потрібно. Тож ви зовсім не помічаєте все те, що маєте.
Тому спробуйте після сну приділити кілька секунд для створення нової ранкової звички, а саме спрямуйте думки у напрямку подяки. Це не означає, що варто вдавати, що все ідеально. Вдячність – це не те щоб поверхнево сказати собі, що у вас є все, чого ви прагнете. Вдячність – це визнання того, що для вас є достатнім.
"Я виспався" та "У мене достатньо часу" - початок дня з цим допомагає мозку знайти і інші речі, приміром, "у мене вистачить терпіння, щоб впоратись з цим", "у мене вдосталь креативності, щоб знайти рішення", "у мене вистачає їжі та одягу".
І поступово, наче магія, ці думки породжують тисячі інших з таким же сенсом. Тож ви починаєте справді відчувати вдячність, адже це працює у двох напрямках, а не лише у негативному.
До того ж люди, які щиро вдячні за те, що вже мають, часто отримують значно більше від життя, і це вдається доволі природно. Особливо ті, хто ще й готові ділитись тим, що мають. Приміром, спробуйте подумати, що б ви могли дати людям навколо? Це може бути цікава книга, яка припаде до душі комусь з друзів. Це може бути прояв уваги та допомога у справах. Коли ви прагнете зробити життя навколо кращим, то воно справді таким стає.
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