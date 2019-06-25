Які країни ПАРЄ проголосували "за" повернення Росії та що це означає для України

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. Українська делегація боролася за антиросійську позицію, але більшість країн не дослухалися до наших аргументів.

У ніч на вівторок, 25 червня, у ПАРЄ відбулося нічне голосування щодо резолюції про повернення Росії до асамблеї. Українська делегація подала 226 правок з метою поліпшити й доповнити текст, а також з надією відтермінувати голосування. Однак президент ПАРЄ пішла на порушення процедури.

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Попри нічне голосування, явка депутатів асамблеї була навіть вища за звичайну. На жаль, виступи та аргументи українців не зуміли переконати більшість делегацій. У підсумку, "за" резолюцію проголосувало 118 депутатів, 62 виступили "проти", ще 10 – утрималися.

Результати голосування у ПАРЄ

"За повернення російської делегації 118. Україна, британці, грузини, країни Балтії, поляки були проти. Нас – меншість. Ми не зрадили принципи РЄ, на відміну від тих, хто продав принципи заради внеску Росії", – прокоментувала результати перша віце-спікерка ВР та членкиня української делегації Ірина Геращенко.

Ось список країн, які голосували за повернення Росії в ПАРЄ:

Австрія – ЗА

Андора – ЗА

Азербайджан – ЗА

Бельгія – 2 ЗА, 2 ПРОТИ

Великобританія – 2 ЗА, 8 ПРОТИ, 3 утримались

Вірменія – 2 ЗА, 1 ПРОТИ

Данія – 1 ЗА, 1 ПРОТИ

Ірландія – ЗА

Іспанія – ЗА

Італія – 12 ЗА, 1 утримався

Кіпр – ЗА

Ліхтенштейн – 1 ЗА, 1

Молдова – ЗА

Німеччина – ЗА

Нідерланди – 6 ЗА, 2 ПРОТИ

Норвегія – ЗА

Польща – 1 ЗА, 9 ПРОТИ

Португалія – 3 ЗА, 1 утримався

Румунія – 1 ЗА, 1 ПРОТИ

Сербія – ЗА

Словаччина – 3 ЗА Росію, 1 ПРОТИ

Словенія – 1 утримався

Сан-Маріно – ЗА

Туреччина – ЗА

Фінляндія – 2 ЗА, 2 ПРОТИ

Франція – ЗА

Хорватія – 2 ЗА, 1 утримався

Чехія – 2 ЗА, 1 ПРОТИ, 1 утримався

Швейцарія – 4 ЗА, 1 ПРОТИ

Швеція – 1 ЗА, 4 ПРОТИ

Повним складом виступили "проти" тільки Україна (10 проти), Грузія (5 проти), Естонія (3 проти), Литва (4 проти) та Латвія (3 проти).

Українська делегація голосувала проти:

За словами Ірини Геращенко, найбільше її вразила позиція Нідерландів. "Днями міжнародна слідча група оприлюднила результати трагедії МН 17. Встановила причетність росіян до вбивства 280 людей. Сьогодні голландські депутати проголосували за повернення Росії в ПАРЄ", – зазначила вона.

Відзначимо, що РФ позбавили права голосу в ПАРЄ в 2014 році через агресію на Сході України та анексію Криму. Натомість Росія припинила свою участь в асамблеї та відмовилася платити внески. Тепер, як слушно наголосила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, "ПАРЄ відкрила скриню Пандори".

ПАРЄ заради грошового внеску Росії, під прикриттям боротьби за право простих росіян звертатися до ЄСПЛ, рішення якого ерефія і так не виконує, повернули право голосу делегації з Мордору. Тепер, як і в РБ ООН, на сесіях ПАРЄ зможе звучати брехня і маніпуляція російських пропагандистів, дедалі глибше роз'їдаючи критичне мислення і здоровий глузд, глибше руйнуючи засади демократії і прав людини, – резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Після повернення повноважень делегації РФ в ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь в асамблеї. "Ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто припинимо участь України в літній сесії. І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно", – підкреслила в.о. голови комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Марія Іонова.

Українська делегація в ПАРЄ

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