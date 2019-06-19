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Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Новий рейтинг партій на парламентські вибори 2019: трійка лідерів змінилася

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Новий рейтинг партій на парламентські вибори 2019: трійка лідерів змінилася - фото 1

Соціологи оприлюднили новий рейтинг партій, які мають шанси отримати найбільшу підтримку на дочасних парламентських виборах 2019. Свіжий рейтинг показав, що розстановка сил лідерів змінилася. До вашої уваги свіжий прогноз!

Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" 8-12 червня свідчать, що лідером електоральних симпатій залишається "Слуга народу": партію чинного президента Володимир Зеленського підтримують 47,1% респондентів з тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Загалом у дослідженні взяли участь 2 000 українців з різних регіонів.

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5-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту, долають ще чотири партії. Друге місце рейтингу й надалі посідає Опозиційна платформа – За життя з 11,1%. А от третьою стала партія Святослава Вакарчука – Голос, що піднялася з 8,1% на дві позиції вгору. Також у Раду попередньо проходять партії Батьківщина (7,3%) та Європейська Солідарність (5,0%).

Новий рейтинг партій на парламентські вибори 2019: трійка лідерів змінилася - фото 335323

Шанси подолати 5-відсотковий бар'єр мають також партії Сила і честь (4,1%), Громадянська позиція – 2,2%, Радикальна партія – 2,1%, ВО Свобода – 2,1%, Українська стратегія – 1,9%, Опозиційний блок – 1,8%, Самопоміч – 1,2%. Рейтинг інших політичних сил — менший ніж 1%.

Прикметно, що за результатами свіжого роллінгового дослідження, проведеного Центром Соціальний моніторинг і Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка, за партію Слуга народу готові проголосувати 47,5% респондентів серед тих, хто визначився, за Опозиційну платформу – За життя – 11%, ВО Батьківщину підтримують 8,7%, Європейську солідарність – 8,3% опитаних, Голос – 5,3%.

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