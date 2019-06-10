Рейтинг на парламентські вибори 2019: прогноз, які партії пройдуть у ВР

Дострокові парламентські вибори відбудеться вже 21 липня 2019. Рейтинг соціологів показав, які ж партії мають найбільше шансів пройти у Верховну Раду України. До вашої уваги свіжий прогноз!

Соціологи Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) провели опитування громадської думки, на основі якого склали рейтинг партій на парламентських виборах до Верховної Ради. У рамках дослідження було опитано 2021 респондента усіх регіонів України (крім АР Крим).

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Результати опитування показали, що п'ятивідсотковий бар'єр на виборах долають 5 партій.

Очолює рейтинг політсила чинного президента Володимира Зеленського – "Слуга народу", за яку готові проголосувати 48,5% тих, хто визначився. Друге місце в партії "Опозиційна платформа – "За Життя" (Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук) з 11,8%. Третю сходинку посідає "Європейська солідарність" Петра Порошенка, яку підтримує 8,1% респондентів. Також у Раду проходять партії "Батьківщина" та "Голос".

РЕЙТИНГ ПАРТІЙ НА ВИБОРИ 2019 % серед усіх респондентів % серед тих, хто голосуватиме % серед тих, хто визначився Слуга народу 32.1 34.4 48.5 Опозиційна платформа – "За життя" 7.8 8.4 11.8 Європейська солідарність (БПП) 5.4 5.8 8.1 Батьківщина 5.1 5.5 7.8 Голос 3.7 4.0 5.6 Сила і Честь 2.5 2.7 3.8 Радикальна партія Ляшка 1.9 2.1 2.9 ВО Свобода 1.3 1.4 1.9 Громадянська позиція 1.2 1.3 1.8 Опозиційний блок – Партія миру та розвитку 0.6 0.6 0.9 Наші 0.4 0.5 0.7 Відродження 0.4 0.4 0.6 Об'єднання "Самопоміч" 0.4 0.4 0.6 Українська стратегія 0.3 0.4 0.5 Ліва опозиція 0.3 0.3 0.5 Інша 2.4 2.6 2.6 ЗІПСУВАВ БИ БЮЛЕТЕНЬ 1.5 1.6 – ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 24.2 25.9 –

Роллінгове дослідження, проведене Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко, продемонструвало практично такі ж дані. При цьому результати опитувань кардинально не змінюються від тижня до тижня.

"Слугу народу" готові підтримати 43,1% респондентів серед тих, хто визначився, і буде голосувати, "Опозиційну платформу – За життя" – 11,7%, "Європейську солідарність" – 9,2%, ВО "Батьківщина" – 9,1% опитаних. З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати бар'єр партії "Голос" Вакарчука, "Сила і честь" Смешка та "Громадянська позиція" Гриценка.

ПРОГНОЗ НА ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ 30/04-10/05 15-19/05 20-23/05 15-31/05 22/05-7/06 Слуга народу 39,9 39,5 39,9 40,9 43,1 Опозиційна платформа – За Життя 11 10,9 11,2 11,1 11,7 Європейська солідарність 10,6 10,1 9,9 10,5 9,2 ВО "Батьківщина" 9,1 9,7 9,6 9,3 9,1 Голос (Вакарчук) 0,9 2,2 3 3,3 4,9 Сила і Честь (Смешко) 5,1 5,1 5,7 4,9 4,7 Громадянська позиція 5 4,6 4,3 4,8 3,6 Радикальна партія Ляшка 3,2 2,8 2,8 2,7 2,2 ВО "Свобода" 2,4 1,8 1,9 2,3 1,7 Опозиційний блок – "Партія миру та розвитку" (Вілкул, Мураєв) 3,5 3,4 3,2 2,4 1,7 Громадська платформа Надії Савченко 0,5 0,9 1,2 1,3 1,2

*вказаний % серед тих, хто визначився та голосуватиме

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