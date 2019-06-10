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Рейтинг на парламентські вибори 2019: прогноз, які партії пройдуть у ВР
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Дострокові парламентські вибори відбудеться вже 21 липня 2019. Рейтинг соціологів показав, які ж партії мають найбільше шансів пройти у Верховну Раду України. До вашої уваги свіжий прогноз!
Соціологи Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) провели опитування громадської думки, на основі якого склали рейтинг партій на парламентських виборах до Верховної Ради. У рамках дослідження було опитано 2021 респондента усіх регіонів України (крім АР Крим).
Це цікаво: Партія Слуга народу представила свій список
Результати опитування показали, що п'ятивідсотковий бар'єр на виборах долають 5 партій.
Очолює рейтинг політсила чинного президента Володимира Зеленського – "Слуга народу", за яку готові проголосувати 48,5% тих, хто визначився. Друге місце в партії "Опозиційна платформа – "За Життя" (Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук) з 11,8%. Третю сходинку посідає "Європейська солідарність" Петра Порошенка, яку підтримує 8,1% респондентів. Також у Раду проходять партії "Батьківщина" та "Голос".
|РЕЙТИНГ ПАРТІЙ НА ВИБОРИ 2019
|% серед усіх респондентів
|% серед тих, хто голосуватиме
|% серед тих, хто визначився
|Слуга народу
|32.1
|34.4
|48.5
|Опозиційна платформа – "За життя"
|7.8
|8.4
|11.8
|Європейська солідарність (БПП)
|5.4
|5.8
|8.1
|Батьківщина
|5.1
|5.5
|7.8
|Голос
|3.7
|4.0
|5.6
|Сила і Честь
|2.5
|2.7
|3.8
|Радикальна партія Ляшка
|1.9
|2.1
|2.9
|ВО Свобода
|1.3
|1.4
|1.9
|Громадянська позиція
|1.2
|1.3
|1.8
|Опозиційний блок – Партія миру та розвитку
|0.6
|0.6
|0.9
|Наші
|0.4
|0.5
|0.7
|Відродження
|0.4
|0.4
|0.6
|Об'єднання "Самопоміч"
|0.4
|0.4
|0.6
|Українська стратегія
|0.3
|0.4
|0.5
|Ліва опозиція
|0.3
|0.3
|0.5
|Інша
|2.4
|2.6
|2.6
|ЗІПСУВАВ БИ БЮЛЕТЕНЬ
|1.5
|1.6
|–
|ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ
|24.2
|25.9
|–
Роллінгове дослідження, проведене Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.А.Яременко, продемонструвало практично такі ж дані. При цьому результати опитувань кардинально не змінюються від тижня до тижня.
"Слугу народу" готові підтримати 43,1% респондентів серед тих, хто визначився, і буде голосувати, "Опозиційну платформу – За життя" – 11,7%, "Європейську солідарність" – 9,2%, ВО "Батьківщина" – 9,1% опитаних. З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати бар'єр партії "Голос" Вакарчука, "Сила і честь" Смешка та "Громадянська позиція" Гриценка.
|ПРОГНОЗ НА ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
|30/04-10/05
|15-19/05
|20-23/05
|15-31/05
|22/05-7/06
|Слуга народу
|39,9
|39,5
|39,9
|40,9
|43,1
|Опозиційна платформа – За Життя
|11
|10,9
|11,2
|11,1
|11,7
|Європейська солідарність
|10,6
|10,1
|9,9
|10,5
|9,2
|ВО "Батьківщина"
|9,1
|9,7
|9,6
|9,3
|9,1
|Голос (Вакарчук)
|0,9
|2,2
|3
|3,3
|4,9
|Сила і Честь (Смешко)
|5,1
|5,1
|5,7
|4,9
|4,7
|Громадянська позиція
|5
|4,6
|4,3
|4,8
|3,6
|Радикальна партія Ляшка
|3,2
|2,8
|2,8
|2,7
|2,2
|ВО "Свобода"
|2,4
|1,8
|1,9
|2,3
|1,7
|Опозиційний блок – "Партія миру та розвитку" (Вілкул, Мураєв)
|3,5
|3,4
|3,2
|2,4
|1,7
|Громадська платформа Надії Савченко
|0,5
|0,9
|1,2
|1,3
|1,2
*вказаний % серед тих, хто визначився та голосуватиме
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