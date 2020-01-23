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Яке прізвисько Ді Капріо дав Бреду Пітту: ви будете спантеличені
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Голлівудська зірка, актор Бред Пітт, який зіграв у стрічках "Одного разу в... Голлівуді", а також "До зірок", зізнався, як його називає Леонардо Ді Капріо. Ви однозначно будете враженими!
Як з'ясувалося, Леонардо придумав для свого зіркового напарника вельми несподіване та дещо інтимне прізвисько. Пітта Лео називає "Коханцем" (Lover).
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Це трохи збиває з пантелику, але я з цим згоден, – зізнався Пітт.
Цікаво, що раніше ЗМІ обговорювали, як Ді Капріо і Пітт ночами ліплять глиняні скульптури. "Лео приносить йому [Бредові] сендвічі з їхнього улюбленого закладу, і вони разом ліплять скульптури до самого ранку", – говорили інсайдери.
А от на днях мережу сколихнуло дещо інше. Під час вручення SAG Awards (премія Гільдії кіноакторів США) у Лос-Анджелесі усі побачили натяк на возз'єднання Пітта й Еністон. Принаймні на таку думку наштовхувало зворушливе спілкування голлівудських акторів, які колись були одруженими. Зокрема, фанати звернули увагу на те, як усміхався Пітт, коли Еністон вручали нагороду на сцені.
Тому, цілком імовірно, що Лео називає Пітта "коханцем" лише тому, що Бред – той іще ловелас. А нам поки залишається надіятися на те, що Еністон і Пітт знову почнуть зустрічатися, адже то була реально нереальна пара!
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