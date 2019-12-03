Бред Пітт розплакався вперше за 20 років

Актор Бред Пітт зізнався, що не плакав уже 20 років, але зараз говорить, що діти розчулили його.

55-річна зірка зізнався, що неймовірно розчулився дітьми, яких він ділить зі своєю колишньою дружиною. Бред вважає, що його емоційне пробудження було "добрим знаком". У ексів є троє біологічних дітей, а також троє усиновлених.

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Бред Пітт зізнався, що не плакав уже 20 років, але зараз каже, що його діти викликають в актора найглибші емоції. Для журналу The Мirror актор розповів про свої емоції.

"Я не плакав 20 років, і тепер я вважаю, що на цьому останньому етапі набагато більше рухався вперед. До цього підштовхнули мої діти, друзі і новини. Я думаю, що це хороший знак", – сказав Пітт. В останні три роки актор, за його словами, збирав своє серце після розриву шлюбу з Анджеліною Джолі.

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