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Бред Пітт розповів, як накурився на прем'єрі Бійцівського клубу (18+)
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Голлівудський актор Бред Пітт зізнався, що перед прем'єрним показом "Бійцівського клубу" накурився трави зі своїм колегою по стрічці Едвардом Нортоном. Як пройшов перший показ вже культового фільму – читайте далі.
У далекому 1999 році на Венеціанському кінофестивалі відбувся прем'єрний показ фільму "Бійцівський клуб" за романом Чака Поланіка (Палагнюка). Звісно ж, така подія стала важливою для головних акторів стрічки – Бреда Пітта та Едварда Нортона. Колишній чоловік Анджеліни Джолі ж розповів про свою епічну історію перегляду фільму на подкасті WTF із коміком Марком Мероном.
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Як зізнався актор, показ пройшов провально, і лише він з Нортоном сміялись та насолоджувались фільмом. Щоправда, однією з причин була "трава", яку зірки курили прямісінько перед прем'єрою.
"Це був найкращий показ у моєму житті! Це було у Венеції, а там, на кінофестивалі, влаштовують нічні сеанси. Якось ми вдвох вирішили, що викурити косяк перед початком – хороша ідея. Ми пішли у зал. Зазвичай, тебе садять кудись на балкон – поряд з людьми, які організовують весь фестиваль. Звісно ж, на нас всі дивляться, плескають, ми сідаємо, все дуже урочисто. І тут починається фільм. Перший жарт – і в залі мертва тиша. Ще один жарт – знову тиша. Аудиторія взагалі ніяк не реагує на кіно, ніхто його не розуміє, і справа не в субтитрах. І чим далі йшло, тим веселіше було нам з Едвардом. Ми просто почали сміятись", – поділився Пітт.
Щоправда, на цьому історія не закінчилась, адже актори, на відміну від інших глядачів, пробули у залі до кінця стрічки, сміючись з усього.
"Ніхто не сміявся, крім нас. Ми сиділи на "гальорці", як мудаки, і хіхікали над власними жартами. Нарешті, доходить до моменту, коли героїня Хелени Бонем Картер каже: "Боже… мене зі школи ніхто так не трахав". І я бачу, як фестивальник, який всі пів години до цього ледь сидів у кріслі, встає і виходить без слів. А нам від цього стало ще смішніше. Тому ми чудово провели час", – додав Пітт.
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