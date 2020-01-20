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Дженіфер Еністон і Бред Пітт натякнули на возз'єднання: фотофакт

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Дженіфер Еністон і Бред Пітт - фото 1
Дженіфер Еністон і Бред Пітт / gettyimages

У Лос-Анджелесі вручили SAG Awards (премія Гільдії кіноакторів США), а головною подією вечора стало зворушливе спілкування голлівудських акторів Дженніфер Еністон і Бреда Пітта.

Експодружжя проявляли романтичні почуття на церемонії вручення нагород. Фанати звернули увагу на те, як усміхався Пітт, коли Еністон вручали нагороду на сцені.

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Акторка отримала нагороду за "Найкращу жіночу роль" у драматичному серіалі. Після цього Пітт забрав приз як "Найкращий актор другого плану".

Пітт та Еністон - фото 380980
Пітт та Еністон - фото 380981
Бред Пітт та Дженніфер Еністон - фото 380979

Фото: gettyimages

Зрештою, ніщо не заважає палким почуттям Пітта і Еністон після того, як актриса оголосила про розрив із чоловіком Джастіном Теру, а Бред Пітт і Анджеліна Джолі нарешті розлучилися офіційно. Можливо, пара таки возз'єднається, про що мріють шанувальники зірок.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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