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Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
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Клаудія Шиффер – муза іменитих дизайнерів, одна з найкрасивіших жінок сучасності. Шиффер внесла неоціненний вклад у fashion-індустрію і моду як таку. Пропонуємо вам подивитися, як змінилася красуня і як вона виглядає зараз у свої 48 років.
Багато хто цікавиться, скільки ж років Клаудії Шиффер? Адже, здається, що час просто не торкається її зовнішності. Зірка подіумів і червоних доріжок не приховує, що їй 48 років. Фігура моделі практично не змінилася за останнє десятиліття: зі зростом 181 см вона важить 58 кг, має об'єм талії 64 см і 3-й розмір грудей.
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За словами Шиффер, секрет вічної молодості – глибокий сон, міцна сім'я, улюблена справа і грамотний косметолог. Бездоганна зовнішність Клаудії Шиффер не одноразово викликала закономірні питання про пластичну хірургію, проте модель кожного разу спростовує такі припущення.
Народилася Клаудія Шиффер 25 серпня 1970 року у Райнберзі. Її батько Хайнц і мама Гудрун виховали ще трьох дітей крім Клаудії: молодшу дочку Анну-Кароліну і двох синів Штефана і Андреаса. Сім'я жила завжди в достатку. Поки Гудрун займалася дітьми і домашнім господарством, Хайнц працював юристом (ким в майбутньому хотіла стати і Клаудія). У студентські роки Шиффер працювала у фірмі батька, але одна випадкова зустріч кардинально змінила її долю.
Моїм кумиром завжди була Одрі Хепберн. Я нею захоплююся. Мені хотілося б мати її грацію і харизму, а це такі якості, які неможливо придбати в юності, для них потрібен життєвий досвід. Я б хотіла навчитися бути більш щасливою. Я ніколи себе не любила. Я завжди думала, що мені треба бути більш відкритою і товариською. А насправді треба було вчитися приймати себе такою, яка я є. Тепер це стало моєю метою в житті...
Коли в нічному клубі Дюссельдорфа вона зустріла директора модельного агентства Metropolitan Model Мішеля Леватона, їй було 17 років і про кар'єру на подіумі вона не думала. Леватон довго вмовляв красуню вирушити у Париж на пробні зйомки, і вона погодилася...
Люди постійно запитують мене: "Що це було? У чому секрет твого успіху?" Все, що я можу сказати: всі моделі були дуже різними у мою епоху, і у кожної була дуже особлива "своя" історія кар'єри, рецепта з досягнення успіху немає...
Модна кар'єра Клаудії почалася більше 30 років тому і, судячи з того, що на подіумі і в рекламних кампаніях довгоногу блондинку ми бачимо й досі, вона триває.
За свою кар'єру знаменита німкеня побувала на обкладинках глянцю більше 900 разів, і цей рекорд ще не вдалося побити нікому.
Є в активі гарячої красуні і такі пікантні фото:
Зараз ми раптово бачимо схожість з дев'яностими, у всьому, дизайнери надихаються цим часом. На шоу Versace стало зрозуміло, що в модному світі є певна ностальгія. Багато людей з індустрії підійшли до мене після показу і сказали: "О боже, ми пам'ятаємо, як це було тоді, зараз це практично так само!"
У 2017 році, до речі, Шиффер стала автором книги: вона випустила видання, присвячене 30-річчю своєї роботи в модельному бізнесі. До книги "Клаудія Шиффер" увійшли найкращі фото німецької красуні. Модель склала передмову, а ось тексти до знімків написали fashion-ікони, модельєри, фотографи і моделі.
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