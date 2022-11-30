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Як зберігати продукти під час відключень електроенергії: основні поради
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В Україні продовжуються аварійні та віялові відключення електроенергії через атаки російських окупантів по критичній інфраструктурі. Тому дуже важливо знати, як правильно зберігати продукти в холодильнику, щоб вони не зіпсувались.
Зимовий період в умовах війни очікується доволі складним, адже вже зараз в країні введені аварійні та віялові відключення електроенергії. Якщо дрібні гаджети ще можна зарядити у Пунктах Незламності, то з холодильником ситуація значно складніша. Тож у МОЗ підготували важливі поради, які, на жаль, стануть у пригоді багатьом.
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Як зберігати продукти у холодильнику, коли нема світла:
- У холодильнику температура не має підійматись вище +4, а в морозилці – максимум -4. Тому блоковий або сухий лід дозволить підтримувати її на нормальному рівні. Якщо ж їх нема, то достатньо заморозити контейнери чи пляшки з водою.
- Зайвий раз не відчиняйте дверцята холодильника відчиненими. За відсутності електроенергії всі продукти будуть безпечними до 4 годин у холодильнику, до 24 годин у не зовсім заповненій морозильній камері та до 48 годин у повній. Коли світла нема понад 4 години, то саме час перемістити лід (або пляшки з крижаною водою) з морозилки у холодильну камеру.
- У жодному випадку не куштуйте їжу, щоб перевірити її на безпечність. Якщо у вас є сумніви, то краще її викинути. Це стосується всіх продуктів з незвичним кольором, запахом чи текстурою.
Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4° C або нижче, – наголошують медики.
Дуже важливо мати запас продуктів, які можуть довго зберігатись без особливих умов, наприклад, печиво, консерви, бублики, хліб тощо. Фахівці також радять відмовитись від приготування страв на кілька днів. Краще зробити невеликі порції, які не потрібно довго зберігати.
Купуючи харчові продукти, надавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника. Крім того, харчові продукти також можна зберігати у термосумці, у погребі чи підвалі та на балконі, якщо за вікном мінусова температура, – додають у МОЗ.
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