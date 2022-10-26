Як зменшити використання електроенергії, коли готуєш: 5 простих порад

У зв'язку з тим, що українців закликають економити електроенергію, розповідаємо вам, як бути заощадливим під час готування їжі. Читайте далі та дізнайтеся, як легко ви можете економити електроенергію без шкоди для раціону та смаку!

Звичайно, ви можете пристати на пропозицію взагалі не користуватися електроенергією для приготування страв, проте так ризикуєте утискати себе в плані різноманіття раціону. І загалом залишіть такі рецепти на випадок повного відключення світла. Наразі говоримо про прості методи економії без глобальної зміни харчових звичок.

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Електричний чайник потребує багато електроенергії, тож важливо не зловживати ним. Кип'ятіть виключно потрібну вам кількість води – не набирайте по вінця, якщо вам потрібне одне горня окропу. Також можна кип'ятити воду лише на газу, якщо у вас така плита.

потребує багато електроенергії, тож важливо не зловживати ним. Кип'ятіть виключно потрібну вам кількість води – не набирайте по вінця, якщо вам потрібне одне горня окропу. Також можна кип'ятити воду лише на газу, якщо у вас така плита. Вимикайте з розеток усі прилади, якщо не користуєтеся ними у моменті. По суті на кухні можна залишити лише холодильник. Вам може здатися, що прилад не працює, а лише ввімкнений у розетку, проте це оманливо. Годинник на мікрохвильовці все ж потребує електроенергії.

усі прилади, якщо не користуєтеся ними у моменті. По суті на кухні можна залишити лише холодильник. Вам може здатися, що прилад не працює, а лише ввімкнений у розетку, проте це оманливо. Годинник на мікрохвильовці все ж потребує електроенергії. Коли готуєте на плиті, то не нехтуйте накривати кришкою свої страви. Так ви пришвидшуєте приготування їжі й заощаджуєте. До слова, у деяких випадках можна взагалі обійтися без приготування. Багато видів каш, як гречка чи вівсянка, можуть бути приготовані без варіння. Замочіть їх на ніч, а зранку отримаєте готовий гарнір.

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Використовуйте термос . Якщо ви продумаєте на цілий день свій раціон, то можете передбачити, які страви вам будуть потрібні у теплому вигляді. До того ж можете зробити на день наперед чай, який зберігатиметься теплим у термосі.

. Якщо ви продумаєте на цілий день свій раціон, то можете передбачити, які страви вам будуть потрібні у теплому вигляді. До того ж можете зробити на день наперед чай, який зберігатиметься теплим у термосі. Продумайте метод приготування. Приміром, духовка використовує більше електроенергії, ніж мультиварка чи скороварка. Якщо ж ви вирішили готувати у духовці, то поставте одразу кілька страв, а не одну.

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