Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради

Російські окупанти продовжують цинічно атакувати критичну інфраструктуру нашої країни, тому чимало українців стикаються з частими відключеннями електроенергії. Як правильно вмикати техніку після відновлення світла – дізнавайтесь далі.

В Україні все частіше відбуваються відключення електроенергії через атаки російських загарбників. Тому важливо не лише підготуватися до відсутності світла, а й знати, як вмикати техніку, коли електрику відновили. Тому у Мінреінтеграції назвали ключові рекомендації щодо того, як вмикати прилади, щоб не нашкодити ні мережі, ні пристроям.

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Правила користування технікою під час перебоїв зі світлом:

Коли електрики нема, то краще відключити від мережі всі справді енергомісткі прилади, наприклад, чайники, бойлери, електроплити та пральні машини. Також варто вимкнути світло у помешканні.

Коли електрика з'явилась, то не варто вмикати водночас всі вище згадані прилади. Постарайтесь використовувати їх почергово за потреби.

Помпові станції та електродвигуни краще вмикати не раніше, ніж через 20-30 хвилин після відновлення світла. Саме такі прилади створюють дуже високе навантаження на мережі.

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