Як зберегти зір в умовах постійного відключення світла: прості поради

Українці вже кілька місяців живуть в умовах регулярних відключень електроенергії через атаки російських окупантів. Новий стиль життя створює не лише труднощі, але є не сприяє здоров'ю очей. Зібрали кілька порад, як зберегти зір, коли часто нема світла.

Російські загарбники продовжують цинічно атакувати об'єкти критичної інфраструктури України, тому майже по всій країні актуальними залишаються погодинні та аварійні відключення електроенергії. Підлаштувати своє життя під новий режим доволі складно, та не менш важливо дбати ще й про власний зір за таких умов. У МОЗ поділились простими порадами, які допоможуть зберегти здоров'я очей під час блекаутів.

І ще: Як економити електроенергію вдома: 5 простих порад

Як зберегти зір під час відсутності світла:

Якщо є можливість, то постарайтесь скласти свій графік так, щоб навчання та робота випадали на час з денним освітленням . Постарайтесь не виснажувати зір, сидячи з ліхтариком, якщо можна раніше прокинутись та виконати важливі завдання.

так, щоб навчання та робота випадали . Постарайтесь не виснажувати зір, сидячи з ліхтариком, якщо можна раніше прокинутись та виконати важливі завдання. Уникайте читання з гаджетів у темряві, оскільки це створює додаткове навантаження на очі. Не зайвими будуть лампи та інші гаджети для освітлення на батарейках.

Beth Jnr on Unsplash

Харчування також важливе для зору , тому постарайтесь дотримуватись збалансованого раціону. Не ігноруйте фрукти, овочі та ягоди, а також продукти з омега-3 поліненасиченими жирними кислотами, наприклад, горіхи, олію, рибу чи насіння. А от трансжирами, які містять плавлені сирки, маргарин, напівфабрикати та фастфуд, краще не зловживати.

, тому постарайтесь дотримуватись збалансованого раціону. Не ігноруйте фрукти, овочі та ягоди, а також продукти з омега-3 поліненасиченими жирними кислотами, наприклад, горіхи, олію, рибу чи насіння. А от трансжирами, які містять плавлені сирки, маргарин, напівфабрикати та фастфуд, краще не зловживати. Робіть вправи для очей, а також не забувайте про перерви на відпочинок. Періодично переводьте погляд з близьких предметів на дальні. Така просто річ дозволить покращити кровопостачання очей та зняти напругу. Цю вправу можна робити 5 хвилин кожні 40-60 хвилин.

Читайте також: Що додати у каву, щоб жити довше: учені здивували новим дослідженням