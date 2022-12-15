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Як економити електроенергію вдома: 5 простих порад

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Як економити електроенергію вдома: 5 простих порад - фото 1

Щоб допомогти енергетикам, варто заощаджувати навіть, коли відбуваються регулярні відключення світла. Читайте далі та дізнайтеся, що ви можете зробити!

Львівобленерго опублікували прості поради раціонального використання електроенергії вдома. Фахівці закликають тримати енергетичний фронт разом та економити!

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Як заощадити електричну енергію вдома:

  • Замість порохотяга, надайте перевагу вологому прибиранню.
  • Замість електрообігрівача, оберіть теплий одяг та багатошаровість.
  • Замість звичайної лампи, придбайте енергоощадну лампу.
  • Замість посудомийки, застосуйте ручне миття посуду. Те ж саме стосується й одягу.
  • Замість фену, використайте рушник.
Як економити електроенергію вдома: 5 простих порад - фото 516997

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