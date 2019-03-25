Як зберегти добру пам'ять: поради медиків

Що робити, щоб зберегти пам'ять та запобігти деменції? Фахівці розповідають про корисні звички, які допоможуть мати міцну пам'ять у будь-якому віці.

У МОЗ продовжують ділитись корисною інформацією про здоров'я та медицину на офіційній сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медики розповіли про те, як уникнути деменції та зміцнити пам'ять.

І ще: Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу

Хто схильний до втрати пам'яті і деменції:

Жінки

Ті, хто курять

Фізично та соціально неактивні люди

Люди з надмірною та недостатньою вагою

Ті, хто страждає від діабету чи високого рівня холестерину

Ті, хто перенесли інсульт

Ті, у кого порушення дихання уві сні

Ті, у кого генетична схильність

Варто наголосити, що не існує ліків, які б ефективно лікували чи дозволяли уникнути деменцію. Але є звички, які допомагають уповільнити початкові станції вікових змін мозку.

Як зміцнити пам'ять

Що робити, щоб зміцнити пам'ять:

Займайтесь спортом. Щонайменше двічі на тиждень варто виділяти по 40 хвилин на інтенсивні вправи.

Слухайте та грайте. Спів, прослуховування улюблених треків та гра на музичних інструментах і справді допомагає знизити швидкість деменції.

Стежте за слухом. Погіршення слуху може бути одною з попередніх ознак деменції. Навіть слуховий апарат допомагає уникнути когнітивному погіршенню.

Правильно обирайте вітаміни. Варто розуміти, що дослідники не довели ефективність ліків проти деменції. Але регулярне вживання вітамінів групи В справді допомагає уповільнити цей процес.

Грайте в ігри та розгадуйте судоку. До слова, кросворди не допомагають уповільнити деменцію.

Стежте за харчуванням. Краще зменшити кількість червоного м'яса та тваринних жирів у раціоні, а кількість овочів - збільшіть.

Не куріть. Адже ця звичка на 18-30% підвищує ймовірність розвитку Альцгеймера та деменції. Також не зловживайте алкоголем.

Бережіть судини та контролюйте тиск. Краще зменшити кількість вживання солі, втримувати правильну вагу.

Стежте за здоров'ям зубів та не дозволяйте яснам хворіти.

Бережіть своє моральне здоров'я.

Читайте також: Лікарі пояснили механізм появи весняної депресії