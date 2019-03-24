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Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу

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Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу - фото 1

Англійська газета за результатами опитування дізналася фрази, які дратують жінок під час сексу. Запам'ятай їх, і ніколи не говори під час інтиму.

Видання опитало 4300 жінок, щоб з'ясувати слова, які не варто говорити своїм половинкам під час сексу. Виявилося, що найбільше дівчат дратує з вуст чоловіків фраза "Ти будеш зверху" (28%).

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Слідкуй за тим, що говориш жінці під час сексу - фото 316532
Слідкуй за тим, що говориш жінці під час сексу

Дратівливою під час сексу дівчата вважають й фразу "Ти вже кінчила?". 24% жінок назвали цю фразу неприйнятною, бо таким чином чоловіки показують своє нерозуміння відчуттів жінок у ліжку.

На третьому місці опинилася фраза "Увімкни телевізор". Вона дратує 14% жінок. Але, здається, така фраза мала б дратувати всіх дівчат. Адже увага чоловіка повинна бути зосереджено тільки на партнерці, а не на футболі.

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Джерело: medikforum
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