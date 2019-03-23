Лікарі пояснили механізм появи весняної депресії

Якщо ви зауважили, що у вас загострюється весняна депресія, цілком імовірно, що вам необхідно пройти медогляд. Виявилося, що цей тип депресій частіше розвивається при наявності хронічних захворювань та запалень в організмі!

Стан, який багато хто звик називати весняною депресією та занепадом сил, може бути сигналом організму про наявність серйозних захворювань.

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Всі системи нашого організму пов'язані між собою. Тому депресія може свідчити про хронічне захворювання того чи іншого органу. Часто причиною психозу або апатії частково є проблеми з печінкою, жовчним або зі шлунком, – говорять експерт.

Коливання настрою може викликати низький рівень цукру в крові, це пояснюється тим, що дефіцит глюкози відбивається на роботі мозку, а також призводить до браку дуже важливого "гормону щастя".

Поширена причина порушення психоемоційного стану людини – порушення роботи щитоподібної залози, в якій виробляються необхідні для життєдіяльності та підтримки нормального стану гормони.

Весняна депресія може бути симптомом хронічного захворювання

"Депресія може проявитися у вигляді побічного ефекту під час прийому деяких лікарських препаратів. Уважно прочитайте аркуш-вкладиш препарату, який ви п'єте і якщо там вказані подібні побічні ефекти – проконсультуйтеся з лікарем, чи можна замінити цей препарат на менш агресивний", - порадили фахівці.

Важливо також пам'ятати, що шкідливі звички, особливо алкоголь, яким іноді "лікуються" під час поганого настрою, згубно впливає на нервову систему і з часом може спровокувати депресивний стан

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