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Як закохатися у біг: три круті поради

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Біг - фото 1
Біг / pikabu

Бігати круто, бігати модно, бігати – це красиво. Якщо можеш бігти, чому досі не бігаєш?

Отримуйте задоволення

Найголовніше правило – слухати своє тіло. Наш організм – надрозумна машина. Він сам підкаже, коли потрібно зменшити темп і взяти паузу. Не можна переступати через себе, інакше можна собі нашкодити, і забути про біг назавжди.

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Беріть участь в спортивних забігах

Масові спортивні заходи дуже мотивують. Почуття перемоги над собою – неймовірне! Марафони та півмарафон не дарма такі популярні – вони про дух конкуренції, свято перемоги над власними страхами і лінню.

Займайтеся паралельно силовими тренуваннями

Регулярно бігати – корисно, але недостатньо. Силові тренування зміцнюють тіло, допомагають сформувати допоміжні м'язи, які використовуються, коли ви біжите. І водночас вони дають можливість відпочити основним біговим м'язам. Комбінуйте заняття.

Як закохатися у біг: три круті поради - фото 411239

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Джерело: pikabu
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