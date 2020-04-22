Українка пробігла марафон навколо свого будинку: відео

Тетяна Гриньова, співзасновниця оздоровчих програм Fitness Geek Camp і Kind Challenge вирішила пробігти марафон довжиною у 42,2 кілометра навколо будинку, щоб зібрати гроші на допомогу медикам, які борються з коронавірусів. Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Бігати навколо будинку Тетяна вирішила через умови карантину. Зараз вона на самоізоляції. Будинок – приватний, так що пробіжки по власному двору порушенням не є.

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Одне коло навколо будинку становить 80 метрів, так що бігунці знадобилося приблизно чотири години, щоб виконати обіцяне. Бігла вона в прямому ефірі. Марафон супроводжувала розважальна програма. Діджей Даша Коломієць відіграла сет, а письменниця Катерина Бабкіна читала уривки своїх творів.

Мета – зібрати мільйон гривень на покупку засобів захисту для лікарів і автоматичних гематологічних аналізаторів крові. Але поки вдалося зібрати тільки понад 250 тисяч.

А уже зібрану чверть мільйона витратять на чотири автоматичні гематологічні аналізатори крові та витратні матеріали до них. Це такі пристрої, які дозволяють проводити дослідження клітин крові і можуть обробляти багато зразків поспіль. Також грошей вистачить на 3000 захисних костюмів і масок. Без них робота лікарів з хворими на коронавірус просто неможлива, а їх критично не вистачає. Закупівлею буде займатися Українська Біржа Благодійності.

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