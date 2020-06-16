Науковці назвали 5 вагомих причин почати займатися бігом

Ми щоразу обіцяємо собі почати бігати з понеділка. Втім, цей міфічний понеділок не настає ніколи, а дарма. Вчені назвали кілька вагомих причин займатися бігом. Зверніть на них увагу.

Біг не лише допомагає привести тіло у форму, а й має низку інших позитивних властивостей.

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1. Щастя. Учені з Єльського університету (США) з'ясували, що після бігу мозок дає сигнал виробляти гормон щастя. Є навіть дотепна гіпотеза, що пояснює цю дивину: біг змушує людину підсвідомо відчувати тривожність, ніби за тобою женуться. Тому, коли на доріжці вас ніхто не доганяє і не накидається на спину, "гонитва" провокує позитивну напругу – еустрес.

2. Любов. Згідно з незалежним дослідженням групи німецьких фізіологів, регулярний біг викликає стимуляцію мозкових центрів, відповідальних за стан закоханості. Механізм до кінця не вивчений, але експерти впевнені: пробіжки – відмінний спосіб боротьби з відчуттям, що ви вже більше нікого і ніколи не полюбите.

Біг позитивно впливає на ваші емоції

3. Потенція. Біг, особливо з високо задертими колінами, покращує циркуляцію крові в органах малого таза. Так що компенсацією за надзвичайно дурний вигляд стане зміцнення вашої, скажімо так, мужності.

4. Самооцінка. Розумники з Фонду розумового здоров'я стверджують, що змагання з самим собою (прагнення швидше пробігти сьогодні ту ж дистанцію, яку ви пробігали вчора) робить людину впевненішою і сміливішою.

5. Спокій. В Університеті Ноттінгем Трент виявили, що інтенсивна двадцятихвилинна пробіжка допомагає розщепити деяку кількість кортикостероїдів – гормонів гніву. Правда, бігти потрібно дуже швидко.

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