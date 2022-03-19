Як захистити себе від небезпечних наслідків смогу: поради МОЗ

Смог може негативно вплинути на ваше здоров'я та самопочуття

19 березня більшість мешканців Києва прокинулися від запаху диму. У ДСНС повідомили, що це був смог. І ми далі розповімо, як захистити себе від його небезпечних наслідків.

У МОЗ підкреслили, що смог – один із видів забруднення повітря. Він може бути особливо небезпечним для вразливих груп населення: дітей, осіб поважного віку, а також тих, у кого є хронічні захворювання органів дихання та серцево-судинної системи.

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Як захистити себе від впливу смогу

1. Слідкуйте за оголошеннями та прогнозом офіційних органів влади щодо якості повітря. Якщо ситуація не сприятлива, залишайтеся вдома та зачиніть вікна.

2. Якщо вам потрібно вийти на вулицю, вдягніть захисні окуляри та маску або респіратор.

3. Якщо ви виходили на вулицю, не забудьте прийняти душ.

4. Проводьте вологе прибирання щонайменше раз на добу.

5. Уникайте надмірної фізичної активності в умовах смогу.

6. Відмовтеся від провітрювання квартири.

7. За можливості пийте багато чистої води.

8. Якщо ви маєте захворювання органів дихальної системи, піклуйтеся про те, щоб у вас із собою завжди були необхідні ліки.

Перші ознаки негативного впливу смогу: першіння в горлі, подразнення слизових носа, очей, утруднене дихання.

Якщо ви відчули ознаки отруєння шкідливими газами:

прополощіть горло сольовим розчином;

у разі погіршення стану зверніться до лікаря.

Бережіть себе та своє здоров'я. А поради, якими поділилися у МОЗ, допоможуть вам мінімізувати негативний вплив смогу.

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