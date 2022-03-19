Домедична допомога в умовах воєнного стану для цивільних осіб

Зважаючи на події, які нині відбуваються в умовах активних бойових дій в Україні, знання перших правил домедичної допомоги є основною запорукою рятування життя.

МОЗ публікує рекомендації з надання домедичної допомоги в умовах воєнного стану для цивільних осіб.

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Пам’ятайте, перед тим, як надати постраждалому допомогу, треба подбати про власний захист – оглянути місцевість і переконатися, що вам нічого не загрожує.

Як накласти джгут при кровотечі:

Накладайте кровоспинний джгут/турнікет максимально вище за місцем кровотечі

Правильно накладений кровоспинний джгут/турнікет передбачає, що кровотеча зупинена

Також потрібно зафіксувати час його накладення. Оптимально – написати час на відкритій частині тіла постраждалого. Можете також запам’ятати час

За відсутності засобів для зупинки кровотечі, тисніть на рану. Важливо: не припиняйте тиснути на рану до приїзду медиків чи накладення кровоспинного джгута/турнікета

Залежно від виду кровотечі – зупинка тиску на рану може стати смертельною для людини

Забезпечте прохідність дихальних шляхів

Якщо навіть після зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з’явились життєві ознаки, варто розпочинати серцево-легеневу реанімацію

Для СЛР покладіть постраждалого на спину, закиньте голову назад. Натискайте посеред грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте другою долонею. Глибина натискання має становити близько 5-6 см. Частота натискань має складати близько 100-120 на хвилину

Тримайте пораненого у стабільно боковому положенні до приїзду медиків

Не залишайте постраждалого самого

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