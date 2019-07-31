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Як впливає на стан здоров'я різка зміна погоди
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При різких погодних змінах може змінюватися і стан здоров'я. Так вважається. Але що про це думають науковці? Читайте далі!
У тих випадках, коли "стрибає" атмосферний тиск, – болить голова. У дощ загострюється ревматизм, а в холод підвищується ризик судинних спазмів і серцевого нападу. У різних країнах вченими були проведені дослідження, щоб з'ясувати, чи так це.
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Біль у спині. Не всі поширені теорії про вплив погоди на здоров'я підтвердилися науковими даними. Так, дослідники з університетів Мельбурна та Сіднею, провівши своє розслідування, повідомили про те, що поява болю та ломоти в кістках не пов'язана з перепадами температур або зміною атмосферного тиску. У своїй праці ці вчені вивчали дію погодного чинника на групу добровольців, які страждають на остеопороз колінних суглобів і болі у спині. Дослідження, проведене в Норвегії, також не виявило впливу поганої погоди на болі в спині і в кістках.
Головний біль. Чи можуть погодні зміни викликати головні болі і мігрені? Відповідь на це питання шукали вчені з Німеччини, які протягом року спостерігали за групою жителів Берліна. Ці люди страждали частими головними болями – їх напади фахівці порівняли з погодою. У результаті експерти зробили висновок: в третині випадків головний біль у людей насправді посилювався в ті дні, коли погода була холодною і вологою.
У свою чергу, вчені з Канади отримали свідчення про те, що мігрені у метеозалежних людей схильні розвиватися в ті дні, коли атмосферний тиск був підвищеним. Експеримент, який проводився в Японії, показав, що головні болі у частини людей виникають навіть при незначному зниженні атмосферного тиску.
Серце. Відразу кілька наукових досліджень отримали дані про те, що різке похолодання може сприяти зростанню серцево-судинних захворювань. Наприклад, схожі результати отримали японські та шведські медики, які досліджували вплив холоду незалежно один від одного. Вчені повідомили, що різке похолодання дійсно може стати фактором серцевого нападу або зупинки серця.
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