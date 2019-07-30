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Цей літній продукт може врятувати від депресії

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Чим корисна диня - фото 1
Чим корисна диня / Kale & Caramel

Сезонні дині багаті вітамінами, мікроелементами, у тому числі й корисними кислотами, а ще дині – природній засіб від депресії і постійного відчуття втоми.

Диня – низькокалорійний і дуже корисний продукт, який люблять і діти, і дорослі. Це прекрасне джерело вітамінів, а ще енергії і гарного настрою!

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Часто рекомендують для підвищення настрою їсти шоколад і банани, але, наприклад, диня нічим не поступається їм за цими якостями, не кажучи вже про те, що калорій в ній куди менше. Вітаміни і мікроелементи, якими багата диня, чудово впливають на всю нервову систему.

Медова диня - фото 344712
Медова диня

Крім того, медики попереджають, що диня є доволі "примхливим" продуктом, який не варто змішувати з іншими стравами і вживати на десерт після обіду. Найкраще її їсти через півтори години після прийому їжі. Особливо небезпечно змішувати диню з молочними і кисломолочними продуктами, солодкими напоями, випічкою, булками і тортами.

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