Цей популярний овоч негативно впливає на здоров'я зубів

Ні для кого не є таємницею, що для українців надзвичайно популярним овочем є... картопля. Без неї не обходяться ані супи, ані печені, та й улюблену пюрешку ще ніхто не скасовував. Утім, фахівці з'ясували, що картопелька може буквально "убити" наші зуби.

Суть полягає у карієсі, який виникає у майже 90% населення. Він може перерости в пульпіт, що призводить до видалення нерва, і зуб стає "мертвим".

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Перша ознака появи карієсу – генетична схильність, але якщо харчуватися правильно, то появи карієсу можна уникнути. Лікарі-стоматологи рекомендують виключити з раціону деякі продукти, головний з яких – картопля.

Причина криється в тому, що в картоплі підвищений вміст крохмалю, який, потрапляючи в рот, продукує молочну кислоту, а та, у свою чергу розм'якшує емаль зубів.

Достатньо кількох хвилин і рівень кислотності в порожнині рота наближається до нуля, з'являються шкідливі бактерії, які псують емаль. При впливі крохмалю та слини виробляються крохмалисті продукти, вони перетворюються на глюкозу, яка також ушкоджує емаль.

Деякі фахівці рекомендують відмовитися від картоплі, деякі радять після кожного вживання ретельно полоскати зуби. Вибір, традиційно, залишається за вами. А ми – пішли по улюблену картопельку фрі ;)

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