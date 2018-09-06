Як виглядала Кім Кардашян у 18 років

Архівний знімок Кім Кардашян став інтернет-хітом.

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян опублікувала свій архівний знімок, на якому вона зображена у віці 18 років. За один день фотографія набрала більше 2 мільйонів лайків на її Instagram-сторінці.

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На фотографії вона відображена, сидячи поруч зі своїм батьком Робертом Кардашяном. Обличчя в неї дуже юне, зачіска зроблена за модою того часу.

37-річна модель та акторка Кім Кардашян прикрасила собою видання CR Fashion Book, позбувшись свого традиційного вбрання та зачіски.

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