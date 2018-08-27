Каньє Вест подарував Кім Кардашян автомобіль мрії: з'явилося відео

Кім Кардашян від свого коханого чоловіка репера Каньє Веста отримала в подарунок автомобіль мрії. Нещодавно знаменитість похвалилася новим позашляховиком кислотного кольору.

Зірка реаліті-шоу і косметичний магнат Кім Кардашян похизувалася перед інтернет-шанувальниками своїм новим подарунком, який отримала від чоловіка. Знаменитість повідомила, що Каньє Вест подарував їй неоново-зелений Mercedes G550 4×4, який Кім орендувала під час своєї недавньої поїздки в Маямі, штат Флорида.

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A post shared by Kim Kardashian Snapchats (@kimkardashiansnap) on Aug 25, 2018 at 10:16am PDT

Зірка зізналася, що побачила автомобіль, коли повернулася з спортивного залу та подарунок буквально зворушив її до сліз. Нагадаємо, що минулого тижня Кім і Каньє були в Маямі на весіллі, де вони орендували не одну, а відразу дві неонові машини, щоб вони відповідали новій кислотній перуці Кардашян.

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