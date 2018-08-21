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Кім Кардашян не впізнали у новій фотосесії

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Кім Кардашян здивувала новим образом - фото 1
Кім Кардашян здивувала новим образом / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян постала у незвичайному образі для видання CR Fashion Book.

37-річна модель та акторка Кім Кардашян прикрасила собою видання CR Fashion Book, позбувшись свого традиційного вбрання та зачіски. Перші кадри зі зйомки дружина Каньє Веста опублікувала в історіях на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 116 млн користувачів. Заплетена коса, довга сукня з корсетом та глибоким вирізом та мінімум косметики – саме такою побачили фанати Кім і не одразу впізнали.

І ще: Кім Кардашян порівняли з Меган Фокс: фотофакт

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instagram.com/kimkardashian
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instagram.com/kimkardashian
instagram.com/kimkardashian - фото 271335
instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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