Кім Кардашян не впізнали у новій фотосесії

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян постала у незвичайному образі для видання CR Fashion Book.

37-річна модель та акторка Кім Кардашян прикрасила собою видання CR Fashion Book, позбувшись свого традиційного вбрання та зачіски. Перші кадри зі зйомки дружина Каньє Веста опублікувала в історіях на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 116 млн користувачів. Заплетена коса, довга сукня з корсетом та глибоким вирізом та мінімум косметики – саме такою побачили фанати Кім і не одразу впізнали.

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instagram.com/kimkardashian

instagram.com/kimkardashian

instagram.com/kimkardashian

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