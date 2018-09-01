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1 вересня Музика Привітання

Футуристична Барбі: Кім Кардашян розбурхала мережу

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Кім Кардашян розбурхала мережу новим образом - фото 1
Кім Кардашян розбурхала мережу новим образом / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян постала перед фанатами у новому образі.

37-річна модель та акторка Кім Кардашян встигає не лише зніматись у власному шоу, а й займатись кількома персональними проектами. До того ж, дружина Каньє Веста та матір трьох дітей веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 116 млн осіб. Там зірка ділиться кадрами з життя, зйомок, а також промо власної продукції для краси. Нещодавно Кім поділилась космічним фото, на якому постала в образі футуристичної барбі. За короткий час допис зібрав понад 1, 3 млн вподобань та більш як 10 тисяч коментарів з компліментами. Здається, Кардашян вирішила ввести новий тренд.

І ще: Каньє Вест подарував Кім Кардашян автомобіль мрії: з'явилося відео

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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