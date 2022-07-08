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Як відпочивати так, щоб не втомитися ще більше: поради психолога
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Всім знайоме відчуття, коли після вихідних зовсім не з'явилось ні сил, ні енергії, щоб знову продовжувати активно працювати. Тому розповідаємо, як правильно відпочивати.
Коли робочий тиждень залишається позаду, то нарешті у багатьох людей з'являється можливість відпочити. Але далеко не завжди вдається відновити своє самопочуття після втоми. Коли ж це не відбувається, то рівень стресу наростає, а організму стає складно підтримувати себе у такому стані довгий час, тому погіршується здоров'я. У таких випадках потрібно навчитись правильно відпочивати, радить викладачка кафедри психології та психотерапії УКУ Анастасія Широка.
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Це не нормально, коли наприкінці дня не вдається розслабитися, не можеш зосередити увагу на поточних справах, наступний робочий день починаєш втомленим. Люди, які залишаються без відпочинку, скаржаться на втому, психологічний дистрес та серцево-судинні проблеми, – наголошує вона.
Який відпочинок допомагає відновити сили? Здавалося б, тут все просто: чим менше до нас вимог, тим більше шансів почуватись краще. Прикладом може бути перегляд серіалів на дивані. Але й тут не все так легко, адже пасивний відпочинок може доводити до нудьги та апатії.
Дослідження показали, що активності, на які ми витрачаємо мало зусиль, майже або зовсім не впливають на процес відновлення: після них люди далеко не завжди відчувають, що відпочили та готові до роботи, – ділиться фахівець.
Є й припущення, що рід занять у вільний час не є принциповим, але це має допомагати повністю відірватися від роботи, сприяти саморозвитку та повертати відчуття контролю над власним часом.
Тому можна доволі легко перевірити себе, чи вдається вам повноцінно відпочивати. Просто дайте відповідь на ці 4 питання:
- У вільний час я забуваю про роботу?
- У вільний час у мене є нагода відпочити?
- У вільний час я розширюю свої горизонти?
- Я сам керую своїм часом?
Якщо ви відповіли на всі запитання ствердно, то ви чудово вмієте відновлювати свої ресурси. Якщо ж є негативні відповіді, то пора змінювати ситуацію.
Активності, які допомагають розслабитися, як-от прослуховування музики, прогулянки на природі та тепла ванна, прямо пов’язані з показниками задоволення життям та обернено – зі скаргами на здоров’я, виснаженням та проблемами зі сном, – відзначає психолог.
Також дослідження показують, що медитація або молитви наприкінці дня знімають втому та позитивно впливають на сон. А саме нічний відпочинок є неймовірно важливим для відновлення та продуктивності.
Спорт та всілякі хобі також можуть допомогти відновитися, а окрім цього, сприяють саморозвитку та мають багато супутніх переваг для нашого здоров’я. Заняття спортом сприяють виробленню ендорфінів, посилюють секрецію норадреналіну, серотоніну та дофаміну, що має ефект антидепресантів. Також інтенсивні вправи дозволяють відірватися від думок, – додає Анастасія Широка.
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