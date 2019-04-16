Як відома комп'ютерна гра допоможе відновити Собор Паризької Богоматері

Комп'ютерна гра Assassin's Creed Unity може допомогти відновити собор Паризької Богоматері, який постраждав від сильної пожежі.

Художниця компанії Ubisoft Керолін Міусс два роки працювала над точною тривимірною копією собору Нотр-Дам де Парі. За її словами, вона перевіряла кожну цеглину.

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Дія гри проходить у Парижі кінця XVIII століття. Це перша гра в серії Assassin's Creed, де багато будинків і архітектурні пам'ятки відтворені у масштабі один до одного. У Unity можна вивчити Нотр-Дам у найдрібніших деталях.

Крім того, неоціненну допомогу у відновленні собору надасть робота мистецтвознавця Ендрю Теллона. Кілька років тому він склав повний план собору за допомогою технології лазерного сканування.

Нагадаємо, пожежа в соборі Паризької Богоматері сталася ввечері 15 квітня. У собору повністю завалився дах, шпиль, встановлений в XIX столітті, колони і годинник. Крім того, вогонь перекинувся на ліву вежу собору.

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